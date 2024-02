55 Kilometer wandern: „Mammutmarsch“ durchquert Mülheim

Mülheim Wandern ist wieder in. Nach der 1000-Herzen-Challenge gibt es im April ein zweites Event, das durch Mülheim führt. Worum es dabei geht.

Galt es einst als angestaubtes „Seniorenhobby“ liegt Wandern seit geraumer Zeit im Trend. Über 1000 Mülheimerinnen und Mülheimer machten sich im vergangenen Jahr bei der „1000-Herzen-Wanderchallenge“ auf den Weg. Im April wird noch eine zweite Veranstaltung Mülheim durchqueren.

Alles begann 2006, als sich Bastian Kröhnert-Ferron und Philipp Laage aufmachten, um in 24 Stunden 100 Kilometer zu marschieren. Die Erfahrung hat das Duo dermaßen inspiriert, dass sie in Berlin einige Zeit später in Berlin den ersten „Mammutmarsch“ organisierten. Mittlerweile leben die beiden davon, in ganz Deutschland solche Events zu organisieren.

„Sache des Kopfes“: Welche Belastung auf Mülheimerinnen und Mülheimer zu kommt

„Es ist vor allem eine Sache des Kopfes. Man muss nicht dafür in Form sein, einen Marathon zu laufen. Aber man darf sich auch keine Illusionen machen: Es ist einfach eine ganz andere Belastung als ein Lauf“, heißt es in einem Werbevideo für das Event.

1000 Herzen Wander-Challenge 1000 Herzen Wander-Challenge Benefizveranstaltung „1000 Herzen Wander-Challenge“, am Sonntag, 23.04.2023 am Schloß Broich in Mülheim an der Ruhr. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

1000 Herzen Wander-Challenge Mit dieser Wander-Challenge sollen möglichst viele Menschen zur Bewegung motiviert werden und Spenden für lokale, soziale Projekte sammeln. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Mittlerweile haben die Veranstalter auch kürzere Strecken von 30 Kilometern in zehn Stunden und 55 Kilometer in 14 Stunden ins Leben gerufen. Ganz neu dabei am 20. April ist eine 42-Kilometer-Strecke, die auch durch Mülheim führt. Die Organisatoren werben mit einem „Kontrastprogramm mit viel Natur und schönen Wegen an der Ruhr“. Die Strecke führt durch die Müga an Schloss Broich und dem Aquarius-Wassermuseum entlang.

Start und Ziel im Duisburger Landschaftspark Nord

Start und Ziel ist der Landschaftspark Nord in Duisburg. Von dort aus geht es in Startgruppen ab acht Uhr los. Es besteht auch die Möglichkeit, die anderen beiden Distanzen von 55 km (ab 7 Uhr) und 30 km (9 Uhr) zu absolvieren. Die Routen führen an den Highlights der Region vorbei, wie der Zeche Zollverein oder dem Bottroper Tetraeder.

Die Teilnahmegebühr beträgt 52,50 Euro für 30 Kilometer, 57,50 Euro für die 42-Kilometer-Strecke und 62,50 Euro für die ganz große Runde. Für 20 Euro gibt es ein Event-T-Shirt dazu. Auf der Internetseite mammutmarsch.de gibt es Hinweise, zum Beispiel für die richtige Vorbereitung oder die optimale Ernährung unterwegs.

