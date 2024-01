Anmeldung startet: Mülheimer Firmenlauf jagt eigenen Rekord

Der Mülheimer Firmenlauf bringt Tausende in Bewegung. Dieses Foto entstand im August 2023 beim Start an der Hochschule Ruhr West.

Mülheim Ab jetzt kann man sich anmelden für Mülheims Firmenlauf am 28. Mai. Im Vorjahr gab es einen Teilnehmerrekord: 3100 Aktive. Geht da noch mehr?

Als „die sportlichste Betriebsfeier der Stadt“ wird er vom Veranstalter Bunert Events beworben - der Mülheimer Firmenlauf. Am Dienstag, 28. Mai, findet das beliebte Event zum achten Mal statt, die Anmeldung ist in dieser Woche gestartet. Erneut sollen tausende Freizeitläuferinnen und -läufer aus verschiedensten Mülheimer Unternehmen auf die rund 5,5 Kilometer lange Strecke gehen. Im vergangenen Jahr waren es rund 3100 Teilnehmende, so viele wie nie zuvor.

Die Startlinie befindet sich, wie gewohnt, an der Hochschule Ruhr West, das Ziel liegt am Ringlokschuppen in der Müga. „2023 durften wir uns über einen Teilnehmerrekord in Mülheim freuen, und wir sind schon sehr gespannt, wie viele Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr dabei sind“, sagt Christian Hengmith, Geschäftsführer von Bunert Events. „Wir sehen an den steigenden Teilnehmerzahlen auch bei anderen Events, dass die Pandemie bei den Sportlerinnen und Sportlern nicht mehr präsent ist.“

Mülheimer Firmenlauf wieder mit Abschlussparty in der Müga

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Zur Vereinfachung des Anmeldeprozesses und um lange Wartezeiten am Veranstaltungstag zu verhindern, benennt jede Firma einen Teamcaptain für die Sammelanmeldung. Auch der Hauptsponsor Westenergie, der wie gewohnt mit einem großen eigenen Team an den Start gehen wird, ist wieder beteiligt. „Der Mülheimer Firmenlauf ist inzwischen fester Bestandteil des regionalen Veranstaltungskalenders“, erklärt Gerd Mittich, Leiter der Region Rhein-Ruhr bei Westenergie. Es sei ein „großartiges Event“.

Im Anschluss findet im Zielbereich des Mülheimer Firmenlaufs die schon traditionelle After-Run-Party vor dem Ringlokschuppen statt, zu der auch Fans und Angehörige herzlich eingeladen sind. Weitere Informationen und Anmeldung auf muelheimer-firmenlauf.de.

