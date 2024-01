Mülheim Unbekannte haben nachts einen Porsche aus der Garage eines Mülheimer Mehrfamilienhauses gestohlen. Besteht ein Zusammenhang zu vorherigen Fällen?

Mitten in der Nacht haben sich Unbekannte Zugang zu der Garage eines Mülheimer Mehrfamilienhauses verschafft und einen dort geparkten Porsche gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Angaben der Polizei zufolge haben sich die mutmaßlichen Täter am Mittwoch, 24. Januar, zwischen 1.40 und 2.20 Uhr Zugang zu der videoüberwachten Gemeinschaftsgarage eines Speldorfer Mehrfamilienhauses verschafft. Aus der im Erdgeschoss liegenden Garage entwendeten die Unbekannten einen weißen Porsche 911 GTS mit Mülheimer Kennzeichen. „Der Sportwagen fällt durch schwarze Felgen, sowie einem Heckspoiler auf“, teilt die Polizei mit.

Diebes-Serie in Mülheim und Essen? Polizei prüft Zusammenhang

Es handelt sich um einen von vielen weiteren Diebstählen hochmotorisierter Fahrzeuge, überwiegend des Fabrikats Porsche, die sich in den vergangenen Monaten in Essen und Mülheim ereignet haben. Erst im Dezember war in Kettwig ein Porsche aus einer Tiefgarage gestohlen worden, wenige Tage zuvor in Saarn. Besteht ein Zusammenhang? Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Polizei Essen-Mülheim, dass ein Zusammenhang nicht auszuschließen sei, in diese Richtung aber keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Wer Angaben zu dem Porsche-Diebstahl am Schemelsbruch machen kann, möge sich bei der Polizei Essen-Mülheim unter 0201 829-0 melden.

