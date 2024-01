Auszeichnung für Mülheimer Ganztag: 10.000 Euro Fördergeld

Kreativität ist gefragt und wird gefördert: Lennart, 8, fertigt ein vielfarbiges Blumenbild in der offenen Ganztagsbetreuung an.

Mülheim Das Landesministerium für Kultur und Wissenschaft hat Mülheims Ganztagsbetreuung ausgezeichnet. Was genau aus Sicht der Politik herausragend ist.

Das Landesministerium für Kultur und Wissenschaft hat die Stadt Mülheim mit dem Landespreis „Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung“ ausgezeichnet. Der Preis fördert nordrhein-westfälische Städte und Kreise, „die hervorragende strukturelle Bedingungen für Kulturangebote für Kinder und Jugendliche schaffen“. In der aktuellen Förderrunde, so das Ministerium, erhält die Stadt Mülheim jetzt 10.000 Euro für ihr Konzept zum Aufbau kultureller Bildung in der Ganztagsbetreuung.

NRW-Kulturministerin Ina Brandes überreichte Oberbürgermeister Marc Buchholz den Förderbescheid. „Alle Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sollen die Chance haben, Kunst und Kultur für sich zu entdecken. Wir wollen sie ermutigen, eigene Begabungen, Interessen und Ausdrucksformen zu finden. Mülheim hat ein sehr überzeugendes Konzept erarbeitet, um Kulturangebote für Kinder und Jugendliche strukturiert aufzubauen“, so Brandes.

Mülheim ist bereits mehrfach mit Landespreis ausgezeichnet

Bereits zum vierten Mal darf Mülheim sich über die Auszeichnung freuen. 2007, 2009 und 2011 gab es schon den Landespreis für das kommunale Gesamtkonzept, 2018 hatte sich die Stadt erfolgreich um eine dreijährige Konzeptförderung beworben. 2023 konnte die Stadt erneut überzeugen, nun mit einer Idee für ein kulturelles Ganztagsangebot. Das Modellprojekt „Freiraum Kunst und Kultur“ an den Grundschulen Dichterviertel und Brüder Grimm ermöglicht Kindern das Entdecken ihrer künstlerischen Fähigkeiten.

+++Keine Klassen, keine Noten: Mülheimer Schule gewinnt 30.000€+++

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Planungen zur Stärkung des kulturellen Ganztagsangebots in Mülheim durch die diesjährige Auszeichnung im Wettbewerb erneut gewürdigt werden“, so Oberbürgermeister Marc Buchholz. Insgesamt werden in diesem Jahr neben Mülheim zwölf weitere Preisträger ausgezeichnet. Gefördert werden etwa Konzepte, die durch Vernetzung von Ämtern, freien Künstlerinnen und Künstlern sowie Kultur-, Jugend- und Bildungseinrichtungen an der Qualität ihrer kulturellen Bildungslandschaften arbeiten.

Offener Ganztag in Mülheim - mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim