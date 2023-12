Bagger kippt in Mülheimer Baugrube - Fahrer hat noch Glück

An der Thüringer Straße in Mülheim ist ein Bagger in eine Baugrube gestürzt. Warum, ermittelt jetzt die Polizei.

Mülheim Ein leicht verletzter Mann, doch dieser Arbeitsunfall hätte noch schlimmer enden können: In Mülheim stürzt ein Bagger in eine Baugrube.

Auf den Fotos der Feuerwehr sieht es heftig aus: Ein roter Bagger liegt umgestürzt an der Thüringer Straße in Mülheim-Broich, die doppelten Räder ragen in den Himmel, Absperrungen wurden umgerissen. Aus noch ungeklärten Gründen sei der Bagger am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in die Baustelle gekippt, meldet die Feuerwehr.

Der Baggerfahrer wurde bei dem Unfall verletzt, jedoch glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes war vor Ort, der Mann wurde rettungsdienstlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Mülheimer Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und band Öl ab

Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle und banden auch kleine Mengen Hydrauliköls ab. Zur Bergung des Baggers muss die zuständige Baufirma ein Spezialunternehmen beauftragen. Die Mülheimer Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und dem Führungsdienst für rund 30 Minuten im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

