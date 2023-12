Neben der Mülheimer Linie 139 wird auch die Linie 151 in den kommenden Tagen umgeleitet.

Strassenverkehr Bauarbeiten in Mülheims Fischenbeck: Busse werden umgeleitet

Mülheim Zwischen der Essener Straße und dem Mülheimer Rumbachtal wird derzeit gebaut. Wie sich die Straßensperre auf die passierenden Busse auswirkt.

Noch bis ein schließlich Freitag, 8. Dezember, werden die beiden Buslinien 139 und 151 in beide Fahrtrichtungen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Fischenbeck, zwischen den Haltestellen Danziger Straße beziehungsweise Wetzmühlenstraße und Heißen Kirche.

Für die Dauer der Maßnahme wird die Fischenbeck zwischen der Essener Straße und Rumbachtal zeitweise gesperrt. Wie die Ruhrbahn mitteilt, sind mehrfach Ersatzhaltestellen eingerichtet worden:

139 in Richtung Erbach : Die Haltestelle Fischenbeck (Steig 1) wird aufgehoben. Dafür wird ein Ersatz in Höhe Rumbachtal 39 eingerichtet. Der Halt Fünter Weg (Steig 1) wird aufgehoben. Als Ersatz dient eine Haltestelle auf der Essener Straße (B1) zwischen Fischenbeck und Fünter Weg.

: Die Haltestelle Fischenbeck (Steig 1) wird aufgehoben. Dafür wird ein Ersatz in Höhe Rumbachtal 39 eingerichtet. Der Halt Fünter Weg (Steig 1) wird aufgehoben. Als Ersatz dient eine Haltestelle auf der Essener Straße (B1) zwischen Fischenbeck und Fünter Weg. 139 in Richtung Broich Friedhof : Die Haltestelle Fünter Weg (Steig 2) wird aufgehoben. Dafür wird ein Ersatz auf der Essener Straße zwischen Fischenbeck und Fünter Weg eingerichtet. Der Halt Fischenbeck (Steig 2) wird aufgehoben. Als Ersatz dient eine Haltestelle in Höhe der Hausnummer Rumbachtal 32.

: Die Haltestelle Fünter Weg (Steig 2) wird aufgehoben. Dafür wird ein Ersatz auf der Essener Straße zwischen Fischenbeck und Fünter Weg eingerichtet. Der Halt Fischenbeck (Steig 2) wird aufgehoben. Als Ersatz dient eine Haltestelle in Höhe der Hausnummer Rumbachtal 32. 151 in Richtung RRZ : Der Halt Walkmühle wird zur Walkmühlenstraße, Richtung RRZ, verlegt. Der Stopp Fischenbeck entfällt ersatzlos. Aufgehiben wird die Haltestelle Fünter Weg (Steig 1). Dafür wird ein Ersatz auf der B1 zwischen Fischenbeck und Fünter Weg eingerichtet.

: Der Halt Walkmühle wird zur Walkmühlenstraße, Richtung RRZ, verlegt. Der Stopp Fischenbeck entfällt ersatzlos. Aufgehiben wird die Haltestelle Fünter Weg (Steig 1). Dafür wird ein Ersatz auf der B1 zwischen Fischenbeck und Fünter Weg eingerichtet. 151 in Richtung Essen-Kettwig: Die Haltestelle Fünter Weg (Steig 2) wird aufgehoben. Als Ersatz dienst ein Stopp auf der Essener Straße. Der Halt Fischenbeck entfällt ersatzlos. Der Stopp Walkmühle wird zur Wetzmühlenstraße, Richtung Innenstadt, verlegt.

