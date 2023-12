Bluttat-Mitgründerin bringt Punk ins Mülheimer Rathaus

Mülheim Die Ausstellung „Einstand“ präsentiert bis zum 26. Januar Bilder der beiden Künstlerinnen Tubahan Riedel und Atti Mülders. Es gibt viel zu sehen.

Die Ausstellung „einstand“ im Historischen Rathaus (1. Stock) präsentiert bis zum 26. Januar Bilder der beiden Künstlerinnen Tubahan Riedel und Atti Mülders. Beide sind vor nicht allzu langer Zeit der Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Künstlerinnen und Künstler beigetreten.

Tubahan Riedel ist vielseitig, sie widmet sich neben der Druckgrafik ebenso der Malerei und dem Zeichnen. Sie wurde in Berlin geboren und hat an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel studiert. Seit 2012 lebt und arbeitet sie in Mülheim.

„In meinem Atelier sammele ich Alltagsmaterial. Oft mit druckgrafischen Techniken beginnend, wie Materialdruck oder Kaltnadelradierung, setze ich meine Arbeiten teilweise malerisch oder collagierend fort“, erklärt die Künstlerin. Abstrakte Formen, Strukturen und gedeckte Farben fügen sich in ihren Bildern zusammen. „Etwa wie ein kurzer Moment einer Erinnerung, aus dem Hier und jetzt heraus“, so Tubahan Riedel.

Mülheimer Künstlerin spielt auch in Punk-Band

Atti Mülders ist gebürtige Mülheimerin, hat in Berlin an der Akademie der Künste studiert und kehrte erst vor einigen Jahren nach Mülheim zurück. In der Ausstellung werden Werke aus verschiedenen Schaffensphasen präsentiert. Atti Mülders macht auch Musik: Sie ist Mitbegründerin der Mülheimer Punkband „Bluttat“. „Das Herz meiner Kunst ist Rock‘n‘Roll. Ich habe entdeckt, dass man in meinen Kunstwerken immer einen harten Kern finden kann. Dadurch ist es möglich, völlig unabhängige Kunstwerke zu kombinieren“, sagt sie.

Eine Führung mit den Künstlerinnen und die Finissage finden am Freitag, 26. Januar, um 16 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht notwendig. Eingang zur Ausstellung „Am Rathausturm“, Friedrich-Ebert-Straße.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist das Rathaus geschlossen.

