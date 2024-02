In Styrum war ein Brand in einer Gartenlaube ausgebrochen. Das Feuer ist auch auf den angrenzenden Anbau eines Wohnhauses übergeschlagen.

Blaulicht Brand in Mülheim: Feuer schlägt von Laube auf Gebäude über

Mülheim Da war die Mülheimer Feuerwehr gefordert: Zunächst brannte in Styrum eine Laube, dann sprangen die Flammen auf den Anbau eines Wohnhauses über.

In einer Gartenhütte in Styrum ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, besorgte Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Von einer Vielzahl von Notrufen sprechen die Einsatzkräfte, wohl auch, weil die enorme Rauchentwicklung weithin zu sehen war.

Feuerwehrleute waren bereits vor Ort, als die Flammen auf den angrenzenden Anbau eines Wohnhauses überschlugen, schildern die Einsatzkräfte. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde das Dach des Anbaus stark in Mitleidenschaft gezogen, daraufhin musste es teilweise abgedeckt werden, um Glutnester abzulöschen.

Zwei Menschen müssen nach Brand in Mülheim-Styrum behandelt werden

Zwei Menschen wurden laut Feuerwehr rettungsdienstlich betreut, mussten allerdings nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt 38 Einsatzkräfte, darunter zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Broich und zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Heißen stellte für die Zeit des Einsatzes den Grundschutz sicher. Die Einsatzdauer betrug nach Auskunft der Feuerwehr wegen der aufwändigen Nachlöscharbeiten rund drei Stunden.

Die Gartenhütte fiel den Flammen komplett zum Opfer, der Anbau ist vorerst nicht bewohnbar, teilen die Einsatzkräfte mit.

