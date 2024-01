So ging es im letzten Jahr zu: Die Band The 69 Eyes spielte beim Castle-Rock-Festival auf Schloß Broich.

Mülheim Das Line-up steht, der Vorverkauf läuft, rund 1000 Tickets sind schon weg. Das Castle Rock am 5./6. Juli in Mülheim hat wieder viel zu bieten.

Die „Wiederholungstäter“ sind gleichzeitig auch die bekanntesten Musiker, die zum Stelldichein der schwarzen Szene im Innenhof von Schloß Broich anreisen: „Svbway to Sally“ waren 2006 schon einmal hier, jetzt will die weltweit tourende Band aus Potsdam mit ihren Folk- und Metalsongs wieder das Mülheimer Festival rocken. Aber auch andere Urgewalten sind dabei. Das Line-up umfasst insgesamt 14 Formationen aus Deutschland und dem europäischen Ausland. Darunter „Gothminister“ aus Norwegen, die es schon 2019 krachen ließen auf der Bühne im historischen Gemäuer.

Die 22. Auflage des Castle-Rock-Festivals findet wie immer an zwei Tagen statt. Am Freitag, 5. Juli, ab 16 Uhr (bis 22 Uhr) gehen nacheinander an den Start: „Orden Ogan“, „Visions Of Atlantis“ (aus Österreich), „Skiltron“ (Südamerkia/Skandinavien), „Böse Fuchs“ und „Still Patient“. „Wir achten immer darauf, dass wir beim Line-up alte Bekannte und frisches Blut kombinieren, also auch Bands herholen, die noch nie da waren“, erläutert Festivalorganisator Michael Bohnes vom Kulturbetrieb der Stadt Mülheim. Die Formation „Böse Fuchs“ beispielsweise sei noch nie in Mülheim aufgetreten, ebenso wie „League of Disortion“ und „Unzucht“, die am Samstag die Bühne stürmen.

Einige Fans kommen auch aus dem Ausland nach Mülheim

Los geht es am Samstag, 6. Juli, schon mittags um 12.15 Uhr. Bis 22 Uhr gibt es dann jede Menge Folk, Gothik und Metal auf die Ohren. Es legen los: „Svbway To Sally“, „Gothminister“, „Unzucht“, „A LIfe Divided“, „League Of Distortion“, „Double Crush Syndrome“, „Kaizer“ und „Another Tale“. Sie wollen vor (hoffentlich) weit über 1000 Besucherinnen und Besuchern härtere Saiten anschlagen und sich vorwiegend richtig laut bemerkbar machen.

Die Fans gingen 2023 wieder richtig mit beim Castle-Rock-Festival im Schloß Broich in Mülheim. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Fast 1700 Tickets werden für das Castle Rock pro Jahr an die Frau und den Mann gebracht, laut Michael Bohnes sind jetzt schon 1.000 Karten für das diesjährige Musikevent verkauft. Ein Festivalticket für beide Tage gibt es ab 77 Euro, die Tageskarte kostet für Freitag 44 Euro und für Samstag 55 Euro. Bereits jetzt ist abzusehen, dass im Publikum auch wieder zahlreiche Fans von außerhalb sein werden. Nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus den Benelux-Ländern – und sogar Gothic-Liebhaber aus den USA und Australien werden erwartet.

Konzert-Fahrt auf der Ruhr in Mülheim ist schon ausgebucht

Viele Besucherinnen und Besucher übernachten sogar in Mülheim, weiß Michael Bohnes. Ein Zeltlager (wie beim Reggae-Festival) gibt es allerdings nicht. „Wir haben das mal probiert, aber es war nicht genug nachgefragt“, so der Festival-Organisator. Total begehrt ist dagegen der Vorabend des Festivals: Zwei Bands spielen auf einem Dampfer der Weißen Flotte. Leider waren alle 99 Tickets für die diesjährige Session auf der Ruhr (die „Schwarze Flotte“) schon nach einem Tag vergriffen.

Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Mülheim:muelheim-ruhr.de

