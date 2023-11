Oberbürgermeister Marc Buchholz (r.) und Michael Birr, Geschäftsführer der MST, haben den Weihnachtstreff in Mülheims City eröffnet. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services

Der Weihnachtstreff in Mülheims Innenstadt ist eröffnet

Mülheim In Mülheims Innenstadt ist der Mini-Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Er bringt ein bisschen Advent in die City. Was dort zu finden ist.

Der Mülheimer Weihnachtstreff auf dem Kurt-Schumacher-Platz ist eröffnet: Oberbürgermeister Marc Buchholz und Michael Birr, Geschäftsführer der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST), schalteten am Montagnachmittag die vorweihnachtliche Beleuchtung an und starteten damit offiziell den Mini-Markt in der Innenstadt.

Das Knappenquartett sorgte bei der Eröffnung für stimmungsvolle Musik, bei regnerischem Wetter gab es dazu einen ersten wärmenden Glühwein. Bis Samstag, 23. Dezember, lädt der Treff täglich von 11 bis 20 Uhr zum Verweilen ein. Ob in der Mittagspause oder beim Erledigen der Weihnachtseinkäufe – von Glühwein und Kakao über Reibekuchen und Bratwurst bis hin zu Crêpes und gebrannten Mandeln finden sich hier einige Leckereien. Festlich funkelt dabei der Weihnachtsbaum, auch ein Kinderkarussell ist wieder aufgebaut.

Der Mini-Markt in der City spielt nur noch eine Nebenrolle im Mülheimer Adventsgeschehen. Es locken zudem Schiffsweihnacht, Broicher Schlossweihnacht und der Adventsmarkt in der Altstadt.

Advent in Mülheim – lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim