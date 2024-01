Mülheim Wenn sich Folkwang und Mülheims Musikschule zusammentun, verspricht das Gutes. Gemeinsam wollen sie scheinbar Vergessenes in den Fokus stellen.

Die Fans der Gitarrenmusik werden sich freuen: Die städtische Musikschule kooperiert mit dem Internationalen Folkwang Gitarrenfestival, das regelmäßig an der Folkwang-Hochschule in Essen stattfindet. „Internationale Größen der Gitarrenszene treten dort auf und sind nun auch in Mülheim zu erleben“, kündigt Musikschulleiterin Celia Spielmann an. Denn einige Konzerte des Gitarrenfestivals werden im Nachhinein in anderen NRW-Städten aufgeführt. Am Sonntag, 14. Januar, um 16 Uhr geht es im großen Saal des Mülheimer Musikschulgebäudes an der Von-Graefe-Straße 37 um „Das Comeback der Gitarre“.

Das Gesprächskonzert mit Prof. Tomasz Zawierucha und Dozentin Susanne Hilker soll über die bewegte Geschichte der Gitarrenmusik informieren. „Die Bedeutung der Gitarre war zeitweilig sehr groß, zwischenzeitlich aber auch mal klein. Später ist die Gitarrenmusik aber wieder aufgeblüht, sie feierte ein Comeback. Im Rahmen des Konzertes werden die zentralen Werke der Gitarrenliteratur von der Klassik bis zur Moderne vorgestellt“, erläutert Celia Spielmann, selbst Gitarristin.

Gitarren-Professor aus Essen spielt solo in Mülheim

Auch die Lebensläufe derjenigen Komponisten, die Stücke für Gitarre geschrieben haben, sollen betrachtet werden. Beleuchtet werden solle die Frage: Warum haben sie ausgerechnet für dieses Instrument komponiert? „Heute gibt es eine ganze Reihe an hochvirtuosen Solisten“, weiß die Musikschulleiterin. Prof. Thomasz Zawierucha, der beim Konzert am 14. Januar solo spielen wird, zählt selbst dazu.

Uni-Professor Tomasz Zawierucha und Susanne Hilker-Kohl geben ein Gitarren-Konzert in Mülheim. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Bereits vor ein paar Monaten hatte es ein erstes Konzert im Rahmen des „Folkwang Gitarrenfestival on tour“ in Mülheim gegeben. Aufgezeigt wurde damals der Weg von den historischen Zupfinstrumenten bis zur modernen Gitarre. „Gespielt wurde auf Barock-Instrumenten, romantischen und klassischen Gitarren und schließlich heutigen Modellen. Klangunterschiede wurden herausgestellt“, berichtet Celia Spielmann. Das Publikum sei von der Präsentation sehr angetan gewesen.

Virtuose junge Gitarristen: Preisträgerkonzert in Mülheim-Saarn

Das Format „Folkwang Gitarrenfestival on tour“, so Celia Spielmann, sei toll und vor allem kostenfrei für die Mülheimer Musikschule. Schon am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr werde es ein weiteres Konzert in dieser Reihe geben. „Beim Gitarrenfestival in Essen wird auch immer ein Wettbewerb für Studierende aus Essen, Köln und Detmold veranstaltet. Die drei Preisträger – Studierende unterschiedlicher Nationalität – treten hier in Mülheim in der Begegnungsstätte im Kloster Saarn auf“, erläutert Celia Spielmann. Es sind: Emilie Fend (Frankreich), Polina Gigauri (Ukraine) und Konstantinos Zachariadis (Griechenland). Der Eintritt zum Konzert beträgt 8 bis 10 Euro.

