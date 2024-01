Feiern in Mülheim: Elektro-Reihe „Club Caruso“ geht weiter

Mülheim Nach einem gelungenen Auftakt im Oktober steigt nun die nächste Party der Elektro-Reihe „Club Caruso“ in Mülheims Stadthalle. Alle Details.

Beats und Bass im außergewöhnlichen Ambiente – das verspricht die nächste Auflage von Mülheims jüngster Elektro-Reihe, dem „Club Caruso“ in der Stadthalle. Nach der gelungenen Premiere im Mai 2023 und der Fortsetzung im Oktober, lädt „Club Caruso“ am Samstag, 17. Februar, ab 21 Uhr erneut zum Tanzen ein. An diesem Abend zu Gast: MBP – Must Be Played, Jasmin Blust und APEL&GOLD (APEL only).

Für Letzteren, Tim Apeltrath, wird es ein Heimspiel, denn der DJ kommt aus Mülheim. Nachdem er mit seinem Kollegen Constantin Goldkuhle in den vergangenen Jahren mehrfach in Duisburg beim „Luft und Liebe“-Festival aufgelegt hat, kommt „APEL“ nun „nach Hause“. Ebenfalls an den Turntables im „Caruso“, dem einzigartigen Saal im Nebentrakt der Stadthalle Mülheim mit hohen Decken, edlen Marmorwänden und frei stehenden Säulen, ist Jasmin Blust. Die DJane steht für „Melodic Techno“. Die Tracks beinhalten zwar die klassischen, progressiven Arrangements des Techno, konzentrieren sich aber dennoch mehr auf melodische Ideen, wie die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) als Veranstalterin ankündigt.

Mülheimer Party-Reihe setzt auf Acts aus der Techno-Szene

Headliner des Abends ist der Münsteraner MBP – Must Be Played. Er überzeugt mit seinem selbst kreierten Genre „Play House“, einer Mischung aus Tech House, House und Pop. Damit begeisterte Claudio Hoffmann, wie MBPs bürgerlicher Name lautet, schon mehrere zehntausend Menschen auf internationalen Festivalbühnen, wo er unter anderem im Vorprogramm von Robin Schulz und Lost Frequencies aufgelegt hat. In den Clubs derzeit angesagt sind seine Remixe von DJs wie Diplo oder Regard.

„Schon im Oktober letzten Jahres sind wir gefragt worden, wann „Club Caruso“ wieder an den Start geht. Dem Wunsch nach weiteren Partynächten in außergewöhnlichem Ambiente kommen wir daher auch 2024 wieder gerne nach“, sagt Michael Birr, Geschäftsführer der MST. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) online unter https://clubcaruso.reservix.de/events und in der Touristinfo (Schollenstraße 1) erhältlich oder am Veranstaltungstag für 20 Euro an der Abendkasse. Tipp für alle, die mit dem Auto anreisen: Der Stadthallen-Parkplatz an der Bergstraße ist nur wenige Meter vom Caruso (Am Schloß Broich 2-4) entfernt.

