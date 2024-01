Am Dokumentarfilmfest „Stranger than Fiction #26“ ist auch das Mülheimer Kino Rio beteiligt. Es zeigt unter anderem den Film „George: The Story of George Macinuas and Fluxus“.

Mülheim Am NRW-weiten Dokumentarfilmfest „Stranger than Fiction #26“ ist auch das Mülheimer Kino Rio beteiligt. Welche Beiträge dort gezeigt werden.

Das Dokumentarfilmfest „Stranger than Fiction #26“ findet ab 26. Januar in neun Städten in NRW statt, darunter auch Mülheim. Zwei Beiträge sind im Kino Rio zu sehen. „Reality Winner“ (englische Originalversion) am Montag, 29. Januar, um 19.30 Uhr, und „George: The Story of George Macinuas and Fluxus“ (OmU) am Samstag, 3. Februar, um 17 Uhr. Das Rio-Filmtheater befindet sich im Medienhaus am Synagogenplatz.

„Mit der 26. Ausgabe von „Stranger than Fiction“ und einem inzwischen wieder routiniert funktionierenden Kinobetrieb nach den unruhigen Jahren der Pandemie blicken wir wieder mehr in die Zukunft des Dokumentarfilms. Es ist zu bemerken, dass die Vielfalt der Themen und Darstellungsweisen kaum jemals größer war als zurzeit“, heißt es seitens der Festivalmacher.

Drei Aufführungstermine in Mülheim

Eröffnet wird das Dokumentarfilmfest am Freitag, 26. Januar im Filmhaus in Köln. Neben dem Rio in Mülheim zeigt auch das Filmstudio Glückauf an der Rüttenscheider Straße in Essen drei Produktionen: „The Mother of All Lies“ (OmeU) am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr, „Die Ausstattung der Welt“, Film & Gespräch mit den Filmemachern Susanne Weirich und Robert Bramkamp am Mittwoch, 31. Januar, um 20 Uhr (ebenfalls, dann ohne Gast, am 11. Februar um 15 Uhr) und „Squaring the Circle - The Story of Hipgnosis“ (OmU) am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter https://filmspiegel-essen.de/veranstaltungsarten/stranger-than-fiction/

