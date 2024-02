Auf der Velauer Straße in Mülheim hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet, eine schwangere Autofahrerin musste ins Krankenhaus. (Archivbild)

Blaulicht Frontalunfall in Mülheim: Schwangere gerät in Gegenverkehr

Mülheim Auf der Velauer Straße geriet eine 23-jährige Schwangere mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmittag auf der Velauer Straße in Mülheim-Heißen mit ihrem VW T-Roc in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Zwei Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwischen den Einmündungen Filchnerstraße und Kleiststraße waren am Donnerstag gegen 12.45 Uhr drei Autos in den Unfall verwickelt, meldet die Feuerwehr, die hinzugerufen wurde. Nachdem die 23-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Auto von ihrer Spur abgekommen und in auf die Gegenfahrbahn geraten war, krachte ihr Wagen mit dem Toyota einer 41-Jährigen zusammen. Ein weiteres Auto musste eine Vollbremsung hinlegen, schildert der Einsatzleiter der Feuerwehr, und kam mitten im Unfallgeschehen zum Stehen.

Zwei Verletzte nach Unfall auf der Velauer Straße in Mülheim

Zwei der insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, meldet die Feuerwehr. Laut Polizei musste die 23 Jahre alte VW-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, weil sie schwanger ist.

Die Velauer Straße wurde durch die Unfallstelle zeitweise vollständig blockiert, heißt es im Bericht der Einsatzkräfte. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Velauer Straße zwischen den Einmündungen Filchnerstraße und Kleiststraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

