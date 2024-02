Heiraten in Mülheim: Dieses Datum ist 2024 besonders gefragt

Mülheim Ein Hochzeitsdatum, das in Erinnerung bleibt, wünschen sich die meisten Paare. Für das laufende Jahr zeichnet sich in Mülheim ein Trend ab.

Wer sich entschlossen hat zu heiraten, der möchte unbedingt einen unvergesslichen Tag erleben. Damit der Tag auch später nicht vergessen wird, suchen sich viele zukünftige Ehepaare gerne ein besonders einprägsames Datum aus. Dabei sind sogenannte Schnapszahlen, mit vielen gleichen Zahlen, am beliebtesten. Auf jeden Fall sollte es etwas sein, das man sich leicht merken kann, damit man den nächsten Hochzeitstag nicht vergisst.

Auch das Jahr 2024 bietet solche Termine. Zwar gibt es davon nicht so viele, wie in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends oder auch 2022. Der beliebteste Tag für die diesjährige Hochzeit ist dabei im April. „Als sehr beliebtes Datum ist der 24.04.2024 zu nennen, an diesem Mittwoch finden 14 Eheschließungen statt“, erklärt Katrin Dente, Leiterin des Standesamts in Mülheim, auf Nachfrage. Dieser Termin war folglich schnell ausgebucht.

Mülheimer Ehepaare wollen sich auch gerne im Juni trauen (lassen)

Beliebtester Trauort ist dabei der Trausaal im historischen Rathaus. „Rund 48 Prozent der bisher für 2024 reservierten Eheschließungen finden dort statt“, so die Standesbeamtin. Doch auch Ambiente-Trauorte wie das Schloß Broich, das Schloß Styrum, der Aquarius Wasserturm und die Weiße Flotte sind sehr beliebt. „Neben dem 24.04.24 ist der Monat Juni in diesem Jahr sehr stark gefragt“, weiß Dente. „Ambiente-Trautermine sind freitags und samstags in diesem Monat bereits nicht mehr verfügbar.

Standesamtleiterin Katrin Dente im Trauzimmer des Rathauses. Hier findet ein Großteil der standesamtlichen Eheschließungen in Mülheim statt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Doch wer sein Glück nicht alleine vom Datum abhängig machen möchte, findet dieses Jahr bestimmt noch freie Termine, um sich das Ja-Wort in Mülheim zu geben. Und mit etwas gutem Willen bleibt auch ein normales Hochzeits-Datum für das Brautpaar unvergessen.

