Hilfe benötigt: Mülheims Tiertafel sucht nach neuem Standort

Sarah Martens, zweite Vorsitzende der Mülheimer Tiertafel, steht mit ihrem Team jeden Samstag an der Futterausgabe des Vereins.

Mülheim Die Mülheimer Tiertafel zieht aufgrund von anstehenden Renovierungsarbeiten um. Was dem Verein fehlt und wie der neue Standort aussehen sollte.

Die Ehrenamtlichen der Tiertafel Mülheim stehen in dicken Jacken bereit, um Futterspenden für bedürftige Tierhalter auszugeben. Trotz gespendeter Heizstrahler bleibt es kalt im Ausgaberaum. Simone Schmidt, die erste Vorsitzende des Vereins, späht von ihrem Schreibtisch aus der Tür des alten Gasthofs, der Fünte an der Gracht: „Zwei Katzen!“, ruft sie aus. Die zweite Vorsitzende, Sarah Martens, weiß sofort, was zu tun ist. Sie stellt mehrere Dosen Futter und Leckerlis auf den Ausgabentisch, als eine Tierhalterin durch die Tür tritt. Täglich sollen fast 60 bis 80 Tierhalter kommen, seit dem letzten Jahr sei der Bedarf erheblich gestiegen. Dennoch sucht der Verein dringend nach einem neuen Standort für das kommende Frühjahr.

„Hier muss renoviert werden, deswegen brauchen wir zeitnah einen neuen Standort“, erklärt Simone Schmidt. Momentan mietet der Verein einen kleinen Lagerraum und einen Ausgaberaum in der Fünte, aber die sanitären Zustände seien gewöhnungsbedürftig: kein fließendes Wasser, keine Heizung, keine Toiletten. „Ich überlege oft zu Hause, ob ich noch etwas trinke, bevor ich losfahre, weil ich hier nicht auf die Toilette gehen kann“, erzählt Mertens. Besonders im Winter sei die Lage kritisch, so sehr, dass nach einem Aufruf auf Social Media dem Verein zwei Heizstrahler gespendet wurden. Noch habe der Verein keinen anderen Standort im Blick, meistens seien die Angebote zu teuer.

Was sich die Tiertafel Mülheim für den neuen Standort erhofft

„Wir finanzieren uns nur durch Sach- und Geldspenden. Deswegen brauchen wir einen Vermieter mit großem Herz, bei dem Gewinn gerade nicht Priorität ist“, erklärt Schmidt. Die momentane Größe des Standorts (zwischen 70 und 80 m2) sei ausreichend; dabei komme es auch darauf an, wie die Räume geschnitten sind. Es sollten aber mindestens drei Räume, inklusive Sanitäreinrichtung, Lagerraum und Ausgabestelle sein. Auch sei wichtig, dass der Standort leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist und Parkplätze verfügbar sind, da oft Spenden mit dem Auto gebracht werden. Außerdem muss der Standort in Mülheim sein.

Seit 2017 verteilt die Tiertafel ihre Spenden an Bedürftige. Das Team besteht mittlerweile aus 17 engagierten Ehrenamtlichen, viele von ihnen arbeiten in Vollzeit neben ihrer Tätigkeit bei der Tiertafel. „Das ist quasi Fulltime neben Fulltime hier“, erzählt Schmidt. Die Ausgabe sei nur eine von vielen Aufgaben für den Verein, darunter das Einsammeln und Sortieren von Spenden, das Veröffentlichen von Aufrufen auf Social Media und die Buchhaltung.

Auch wenn es manchmal ermüdend sei, nach einem Vollzeitjob noch samstags im Regen bei der Ausgabe zu stehen, spürt Mertens die Freude und Dankbarkeit der Tierhalter: „Wir haben auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine hier, die ihre Tiere aus dem Krieg mitgenommen haben. Für sie ist es das Letzte, was ihnen geblieben ist. Es ist aber auch nicht einfach, das erste Mal zur Tiertafel zu kommen.“ Der erste Besuch bei der Tiertafel sei für viele Tierhalter mit Scham verbunden, aber nach dem Besuch gehen die Menschen mit einem positiven Gefühl wieder hinaus. „Wir erkennen auch, wenn jemand Redebedarf hat oder ermutigt werden muss. Wir tun weit mehr als nur Futter zu verteilen“, sagt Mertens.

Kontaktdaten für potenzielle Vermieter in Mülheim

Potenzielle Vermieter können sich über das Tiertafel-Telefon (0177 / 6006348) oder per E-Mail (kontakt@muelheimer-tiertafel.de) melden. Weitere Informationen über den Verein können auf der Webseite der Tiertafel gefunden werden.

