Hochwasser in Mülheim: Leinpfad gesperrt - Feuerwehr wachsam

Mülheim Der Ruhr-Pegel ist nach den Regenfällen der letzten Tage stark angestiegen. Weihnachtsspaziergänge am Leinpfad sind erstmal nicht möglich.

Das Hochwasser aufgrund der tagelangen Regenfälle hat jetzt auch Mülheim erreicht. „Die Durchflussmenge an dem für Mülheim maßgeblichen Pegel in Wetter ist seit Donnerstag so stark gestiegen, dass jetzt Sperrungen entlang der Ruhr nötig sind“, so Stadtsprecherin Tanja Schwarze.

„Betroffen sind aktuell beide Seiten der Ruhr, und zwar im Bereich zwischen der Grenze Mülheim und Florabrücke.“ Somit ist der Leinpfad in Richtung Kettwig auf Mendener Seite gesperrt, genauso wie die Spazierwege auf der gegenüberliegenden Ruhrseite in der Saarner Ruhraue. Auch die jeweiligen Zugangswege sind gesperrt.

Bauhof des Mülheimer Tiefbauamtes kontrolliert regelmäßig die Situation vor Ort

Dieser Zustand bleibt für die nächsten Tage so: Denn selbst, wenn die Überflutung zurückgehen sollte, sind die Wege verschmutzt und rutschig und aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar, teilt die Stadt mit. Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliere regelmäßig die Situation vor Ort und treffe die jeweils erforderlichen Sicherungsmaßnahmen.

Auch für die Mülheimer Feuerwehr ist das Hochwasser unterdessen ein Thema: Sie teilte am Freitagmittag mit, dass der Fluss „die Hochwassermeldeschwelle überschritten“ habe. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle und der Prognosen beobachte man die Lage entlang der Ruhr, „um im Bedarfsfall rechtzeitig Schutzmaßnahmen ergreifen zu können“.

