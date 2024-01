Hund mit Herzfehler ausgesetzt: Ferdinand braucht viel Liebe

Mülheim Das Tierheim Mülheim sucht fürsorgliche Menschen für einen allein gelassenen Mischling. Er litt anfangs sehr, hat aber wieder Vertrauen gefasst.

„Ferdinand wurde in Oberhausen einfach ausgesetzt“, schreibt das Mülheimer Tierheim über einen Mischling, für den es jetzt dringend ein neues Zuhause sucht.

Mit einer Rückenhöhe von 32 Zentimetern und einem Gewicht von rund 7 Kilogramm ist der Rüde eher ein kleiner Vertreter. Und er ist auch nicht mehr ganz jung: Die Mitarbeiter des Tierheims schätzen, dass er etwa 2015 geboren worden ist. Nachdem er verlassen wurde, sei er anfangs „ziemlich durch den Wind“ gewesen, so die Mitarbeiter, „und er wollte sich nicht anfassen lassen“. Mittlerweile aber sei Ferdinand bei seinen Bezugspersonen ein lieber und aufgeweckter Kerl. „Beim Tierarzt sollte er trotzdem lieber einen Maulkorb tragen.“

Ferdinand humpelt: Das linke Hinterbein ist verkürzt und wird von ihm nicht aufgesetzt

Das linke Hinterbein des Hundes ist verkürzt und wird von ihm nicht aufgesetzt. „Wahrscheinlich hatte er damit mal einen Unfall.“ Ferdinand habe altersbedingt einen Herzfehler. Er benötigt täglich Medikamente, so das Tierheim. Alles in allem sei Ferdinand „ein netter Begleiter“. Mit Hunden, die nicht aufdringlich sind, habe er im Tierheim keine Probleme. Falls Kinder im neuen Zuhause leben, sollten diese schon größer sein und nicht so stürmisch.

Wer Ferdinand kennenlernen möchte, kann unter 0208 37 22 11 einen Termin im Tierheim an der Horbeckstraße vereinbaren.

Tiere in Mülheim - Lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim