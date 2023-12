„In letzter Minute“: Mülheimer Siebtechnik rettet Jobs

Die Dachgesellschaft der Mülheimer Siebtechnik GmbH hat eine Sparte des insolventen Autozulieferers Allgaier übernommen und so Arbeitsplätze gerettet.

Mülheim Das Mülheimer Unternehmen übernimmt die Sparte eines schwäbischen Autozulieferers, der insolvent ist. Das hat Auswirkungen auf 160 Arbeitsplätze.

Die Stafag International GmbH, zu der auch die Mülheimer Siebtechnik GmbH gehört, hat die Prozesstechniksparte des Autozulieferers Allgaier mit Sitz in der Nähe von Stuttgart übernommen. Die Allgaier Werke gelten seit Juni 2023 als insolvent. Bis kurz vor Weihnachten haben Beschäftigte um ihre Jobs gebangt.

Mit der Übernahme durch das Mülheimer Unternehmen bleiben laut einer Mitteilung des Insolvenzverwalters 160 Arbeitsplätze der Prozesstechniksparte des Autozulieferers erhalten. Der Verkauf der Allgaier Process Technology ist demnach mit Wirkung zum Januar 2024 gültig.

Insolvenzverwalter: Rettung durch Mülheimer Unternehmen kam in letzter Minute

Insolvenzverwalter Michael Wahl von der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaft Pluta schildert: „Buchstäblich in letzter Minute haben wir eine Lösung für die Allgaier Process Technology erzielt. Mit Stafag/Siebtechnik haben wir den idealen strategischen Investor gefunden, der den Betrieb in die Zukunft führen wird. Die Mitarbeiter haben die Fortführung von Beginn an unterstützt und ich freue mich, dass wir alle Arbeitsplätze erhalten können.“

Der Name Allgaier Process Technology soll innerhalb der Stafag-Gruppe erhalten bleiben. Das Unternehmen ist seit über 50 Jahren auf Verfahrens- und Prozesstechnik spezialisiert und liefert Systeme und Anlagen zum industriellen Waschen, Trocknen, Kühlen, Sieben und Sortieren von Schüttgütern.

Mülheimer Siebtechnik will mit Übernahme weiter auf Expansionskurs gehen

Die Stafag International GmbH ist die Dachgesellschaft einer mittelständischen Unternehmensgruppe, zu der auch die in Speldorf ansässige mittelständische Siebtechnik GmbH gehört. Als Maschinen- und Anlagenbauer ist Siebtechnik auf die Herstellung hochwertiger Zentrifugen sowie die Aufbereitung von Schüttgütern und die Fest-Flüssig-Trennung spezialisiert.

Der Geschäftsführer der Siebtechnik, Dr. Reinhard Scholz, sagte zur Übernahme: „Wir können damit unser gemeinsames Portfolio erweitern und unseren Expansionskurs fortführen. Über die fi­nan­zi­el­len Kon­di­tio­nen der Trans­ak­tion sei Still­schwei­gen ver­ein­bart worden, hieß es von den Beteiligten. (mit dpa)

Wirtschaft in Mülheim - Mehr zum Thema:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim