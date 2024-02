Cosmo Klein bringt zu seiner Jazz-Disco in Mülheim Hochkaräter der Jazz-Szene mit.

Freizeit Jazz-Disco mit Cosmo Klein in Mülheim: Was Gäste erwartet

Mülheim In der Sol Kulturbar in Mülheim ist der Sänger und Songwriter Cosmo Klein zu Gast. Für seine Jazz-Disco hat er bekannte Musiker im Gepäck.

In der Sol Kulturbar an der Akazienallee 61 tritt am Sonntag 4. Februar, um 20 Uhr Cosmo Klein auf. Cosmo Klein hat seit 2008 die Crème de la Crème der deutschen Musikszene um sich versammelt, und dies hat er zuletzt eindrucksvoll auf seinem Album „Soul Fiction“ unter Beweis gestellt. Der Berliner Produzent, Songwriter, Sänger und Chef seines eigenen Labels „Cosmopolytix“ hat sich international einen Namen gemacht, indem er Soul, Funk und Jazz auf eine authentische Weise mischt.

Neben seiner Liebe zur Soul- und Jazzszene schlägt sein Herz seit vielen Jahren für elektronische Tanzmusik, die ihm bereits Nummer-1-Hits in Portugal und Brasilien beschert hat, sowie internationale Tourneen.

Mülheimer Kulturbar holt Cosmo Klein zu sich

Gemeinsam mit langjährigen musikalischen Freunden bringt Cosmo Klein mit „Jazz Disco“ eine Show auf die Bühne, die niemanden auf seinem Stuhl halten wird. Einer seiner Wegbegleiter und Mentoren ist der Kölner Multi-Instrumentalist Claus Fischer, der am Bass zu hören sein wird. Weitere hochkarätige Musiker-Freunde stehen mit auf die Bühne: Hanno Busch (Gitarre), Florian Menzel (Trompete) und Marc Doffey (Saxophon).

Karten: Abendkasse: 20 Euro, Vorverkauf: www.solkulturbar.de.

