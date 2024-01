Jolanthe-Auftakt: Mülheimer spenden fleißig beim Neujährchen

Mülheim Nach vier Jahren fand wieder ein „Neujährchen“ in Mülheim statt. 300 Besucher sorgten an neuer Wirkungsstätte für ein gelungenes Comeback.

„Was kosten denn die Lose? Ach, nur einen Euro? Ja dann geben Sie mal 20.“ Viele Mülheimerinnen und Mülheimer verbanden den ersten Sonntag im neuen Jahr mit einer guten Tat. Sie sorgten damit für ein gelungenes Comeback des „Neujährchens“ von WAZ und NRZ, das nicht nur erstmals seit 2020 wieder stattfand, sondern zum ersten Mal an neuer Wirkungsstätte.

Ein eisiger Wind fegte am Sonntagmittag bei Temperaturen von knapp über null Grad durch den Hof von Schloss Broich. Einige der rund 300 Besucherinnen und Besucher schützten sich in Ecken des historischen Gemäuers vor dem Wind oder wärmte sich gar im Eingangsbereich des Gebäudes auf.

Die Mülheimer Ruhr River Jazzband ist eine Institution beim „Neujährchen“

Auch die Ruhr River Jazzband hatte Heizpilze auf der Bühne aufgestellt, um sich und vor allem die Instrumente auf Temperatur zu halten. Die Musiker gehören zum Neujährchen wie sonst kaum jemand. 1991 waren sie erstmals dabei. „Wir gehen jetzt also ins vierte Jahrzehnt und wollen das natürlich auch noch voll machen“, meinte Posaunist Manfred Mons. Ihr Vorbild sei ein Musiker, der mit 96 Jahren noch ein vierstündiges Konzert gegeben habe. „Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit“, schmunzelte Mons.

Großzügig gespendet und Lose gekauft wurde beim Neujährchen zum Auftakt der Benefit-Aktion Jolanthe auf Schloß Broich in Mülheim. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Erstmals wurde die Bühne für die Band im Broicher Schlosshof aufgestellt und nicht mehr am Wasserbahnhof, der bekanntlich bis auf Weiteres als Veranstaltungsstätte wegfällt. „Ich denke, wir haben Schloß Broich einen tollen neuen Austragungsort gefunden“, meinte WAZ-Redaktionsleiter Mirco Stodollick.

Wem die Aktion Jolanthe in diesem Jahr unter die Arme greift

Neben Musik und Erbsensuppe ist das „Neujährchen“ in erster Linie der Startschuss für die Spendenaktion Jolanthe, die in jedem Jahr eine gemeinnützige Initiative oder Organisation in Mülheim finanziell unterstützt. In diesem Jahr profitiert der Verein Rolli Rockers Sprösslinge.

Den Verein hat Bernd Nierhaus einst gegründet. Vor 15 oder 16 Jahren? „Eher 18“, korrigiert Nierhaus, der wegen Multipler Sklerose seit Jahren auf einen Elektrorollstuhl angewiesen ist. Dennoch hat er es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem kranken und behinderten Kindern sowie Familien in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.

Wie der Name „Rolli Rockers Sprösslinge“ entstand

Nach einem Besuch in einem Kinderhospiz sei dieser Gedanke endgültig entstanden. „Ich möchte den Kindern das geben, was ich vielleicht nicht hatte“, sagt der Mülheimer, der einst gerne Motorrad fuhr und deswegen „Rocker“ genannt wurde. Jetzt sitzt er im Rollstuhl und kümmert sich um Kinder. „Daher der Name: Rolli Rockers Sprößlinge“.

Tolle Preise gab es bei der amerikanischen Versteigerung bei der Jolanthe Benefiz-Aktion zu ergattern - etwa einen Präsentkorb und eine Zeichnung vom Innenhof des Schlosses. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Wenngleich er weiterhin das Gesicht des Vereins ist, hat er den Vorsitz vor gut einem Jahr an seine Tochter Janine Willrich abgegeben. Sie wird sein Werk weiterführen, denn sie weiß: „Es tut gut, Gutes zu tun.“ Erst vor Kurzem hat sie sich eineinhalb Stunden lang mit der Familie der an einem seltenen Gendefekt erkrankten Fritzi (3) unterhalten.

Mülheimerinnen und Mülheimer kauften Lose nicht nur, um zu gewinnen

Umso dankbarer ist der Verein, dass beim „Neujährchen“ fast 1700 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Als der Losverkauf startete, bildeten sich gleich lange Schlangen, der ein oder andere gab auch etwas mehr als den eigentlichen Preis von einem Euro je Stück. Dass manche gleich bis zu 20 Lose kauften, lag nicht nur an der erhöhten Gewinnwahrscheinlichkeit. „Ach, es geht doch nicht nur um die Lose“, meinte ein Mülheimer. Am Ende wurden alle 1200 Lose an den Mann und die Frau gebracht. Die Gewinnerin des Hauptpreises durfte sich über einen Reisegutschein in Höhe von 300 Euro freuen.

Jennifer Nolte hat den Hauptpreis der Neujährchen-Tombola gewonnen, einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro, den ihr Redaktionsleiter Mirco Stodollick überreichte. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Bei der amerikanischen Versteigerung kam WAZ-Redaktionsleiter Mirco Stodollick ganz schön ins Schwitzen, um den jeweils aktuellen Gesamtbetrag im Blick zu behalten. Neben einem riesigen Frühstückskorb ging es diesmal auch um eine detailgetreue Zeichnung von Schloß Broich, die der Mülheimer Gregor Keppel angefertigt hat.

Amerikanische Versteigerung bei Mülheimer Neujährchen bringt über 300 Euro ein

Am Ende wurde die 300-Euro-Marke knapp durchbrochen und beide Gewinne gingen an Sandra Wardel. Ihre beiden Töchter hatten am Wasserbahnhof 2016 und 2017 schon zweimal gewonnen. Hat die Familie also ein besonderes Talent? „Nein, es geht einfach um den guten Zweck“, meinte die Mülheimerin.

Sandra Wardel ist die Gewinnerin der amerikanischen Versteigerung bei der Jolanthe Benefiz-Aktion auf Schloß Broich. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Insgesamt kamen durch die Verlosung, die Versteigerung und das Catering 1683,90 Euro zusammen. Wer weiterhin spenden möchte, kann das über das Spendenkonto bei der Sparkasse Mülheim mit der IBAN DE05 3625 0000 0175 0342 77 tun - Verwendungszweck: „Rolli Rockers“.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (MST), der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) sowie von Edeka Paschmann und Gastronom Jörg Thon.

Benefizaktionen in Mülheim - lesen Sie auch

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim