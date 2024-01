Junge Muslime säubern Mülheims Innenstadt von Silvestermüll

Nach der Silvesternacht liegt immer viel Müll in der Stadt herum, wie hier an Mülheims Stadthafen. An Neujahr gab es drei besondere Aufräumtrupps.

Mülheim Das neue Jahr mit guten Taten beginnen: Diesem Vorsatz folgten am frühen Neujahrsmorgen junge Mülheimer Muslime. Was sie in der City anstellten.

Als viele Mülheimerinnen und Mülheimer nach langer Feier in der Silvesternacht am Neujahrsmorgen wohl noch in den Betten lagen, gingen junge Muslime in der Innenstadt die Straßen ab, um diese vom Partymüll zu befreien.

Die Mülheimer Muslim Ahmadiyya Gemeinde hatte wieder zu dieser „Neujahrsputzaktion“ im Umfeld ihrer Moscheen am Hans-Böckler-Platz und an der Alstadener Straße in Styrum aufgerufen. Beachtlich früh ging es dafür aus den Betten: „Traditionell beginnt das neue Jahr für die Gemeinde mit dem gemeinschaftlichen Friedensgebet in der Moschee um 6.45 Uhr“, berichtete Jugendgruppenleiter Fareed Ahmed.

Muslime trugen säckeweise Müll in Mülheims Innenstadt zusammen

Fotos vom Feuerwerk aus der Silvesternacht in Mülheim Fotos vom Feuerwerk aus der Silvesternacht in Mülheim Schon weit vor Mitternacht begannen die Menschen, den Himmel ihrer Stadt mit tausenden von Raketen zu erleuchten. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Nach der kurzen Ansprache des Imam gab es zur Stärkung noch ein Frühstück, bevor es um 9.30 Uhr sechs Kinder, 22 Jugendliche und acht Senioren in die Innenstadt ausstreunten, um in drei Gruppen Müll einzusammeln, so auf der Leineweber- und auf der Schloßstraße und eben in Styrum. Eineinhalb Stunden später war säckeweise Müll zusammengetragen.

„Es ist der Dienst an der Menschheit sowie der feste Glauben daran, seine Umwelt sauber zu halten, wie uns der Islam lehrt“, erklärt Fareed Ahmed die Aktion. Nach Aussagen des Heiligen Propheten Mohammed sei Sauberkeit „die Hälfte des Glaubens“. Sich selbst und seine Umgebung sauber zu halten, sei ein integraler Bestandteil der religiösen Erziehung der Gemeindejugend, so der Jugendgruppenleiter. So finde die Neujahrs-Aktion bundesweit in über 240 örtlichen Gemeinden statt, bei einer Beteiligung von knapp 10.000 jungen Muslimen.

Säckeweise Müll trugen die Freiwillen der Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Mülheims Innenstadt zusammen. Foto: Ahmadiyya Muslim Gemeinde / WAZ

