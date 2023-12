Kellerbrand in Mülheim: Nach dem Feuer wurde es kalt

Die Anwohner eines Sechs-Parteien-Hauses in Mülheim sind einer Katastrophe entkommen. In diesem Raum im Keller haben die Flammen gewütet.

Mülheim Eine Woche vor Heiligabend fanden sich die Mieter eines Mülheimer Mehrfamilienhauses plötzlich ohne Heizung in rußverschmutzten Wohnungen wieder.

Es ist für viele Menschen die Horrorvorstellung schlechthin: Nachts bricht ein Feuer aus, ausgerechnet dann, wenn alle schlafen. In einem Mehrfamilienhaus an der Elisabeth-Selbert-Straße in Eppinghofen ist genau das passiert und das auch noch kurz vor Weihnachten. In der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember geriet ein mit Möbeln und - laut Feuerwehr - „Unrat“ voll gestellter Aufenthaltsraum in Brand. Zum Glück schlug ein Rauchmelder an und versetzte vor allem eine Bewohnerin aus dem Erdgeschoss im Alarmbereitschaft. „Mein Glück ist, dass ich schlecht schlafe und oft wach werde“, sagt sie unserer Redaktion. Die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, alarmierte die Feuerwehr und stellte sicher, dass auch alle anderen Mieter im Haus ihre Wohnungen verließen.

Nach 90 Minuten Einsatz konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: Der Brand sei gelöscht, das Haus dürfe wieder betreten werden. Doch damit war es für die Mieter noch lange nicht vorbei. Eine Woche vor Heiligabend standen sie in verrußten Wohnungen, auf deren Böden, Möbeln und Wänden zum Teil ein schwarzer Rußfilm liegt, wie die Fingerprobe beweist. Sie hatten auch weder Heizung noch TV oder Internet. Unter den Mietern der Mülheimer Service- Wohnungsvermietungs- und Baugesellschaft mbH (SWB) machte sich Frust breit.

Erst nach zehn Tagen lief wieder die Heizung im Mülheimer Mehrfamilienhaus

„Wir haben zwar Heizlüfter bekommen, aber damit zahlt man sich dumm und dämlich und kriegt die Wohnung doch nicht warm. Wann meine Wohnung gereinigt wird, weiß ich immer noch nicht. Die SWB kann natürlich nichts für den Brand, aber die fehlenden Informationen frustrieren ungemein“, sagt die Mieterin, die gemeinsam mit ihrem lungenkranken Mann zur Tochter gezogen ist und dort auch eineinhalb Wochen nach dem Brand immer noch wohnt.

Die Berufsfeuerwehr Mülheim und die Freiwillige Feuerwehr Heißen waren in jener Nacht im Einsatz. Foto: Feuerwehr Mülheim

Immerhin läuft seit dem 28. Dezember, also nach zehn Tagen, wieder die Heizung. Warum dauerte das so lange? „Bis zum 21. Dezember war der Keller durch die Kripo versiegelt. In der Zeit konnten wir gar nichts machen“, erklärt SWB-Sprecher Andreas Jenk. Danach sei es eine Herausforderung gewesen, kurzfristig Handwerker über die Feiertage zu bekommen, aber es sei gelungen. Am 2. Januar würden Brandschutzsanierer im Haus vorbeischauen und die Reinigungsmaßnahmen besprechen. Noch gänzlich unklar ist dagegen, wann TV und Internet wieder zur Verfügung stehen. Das sei Sache der Telekom. Andreas Jenk betont abschließend: „Es war viel Aufwand, in sämtlichen Bereichen Rauchmelder zu installieren. Aber an dem Beispiel sieht man, dass es Leben rettet.“

