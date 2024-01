Klavierfestival Ruhr: Drei Konzerte finden in Mülheim statt

Mülheim Drei internationale Tastenstars kommen im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr in die Mülheimer Stadthalle. Was sie den Zuhörern bieten wollen.

Das Klavierfestival Ruhr unter der neuen Intendantin Katrin Zagrosek bietet im Ruhrgebiet und darüber hinaus wieder zahlreiche Konzerte mit international bekannten Pianistinnen und Pianisten. In Mülheim wird es drei Konzerte in der Stadthalle geben.

Mit Mariam Batsashvili musiziert am 3. Juni eine georgische Pianistin in Mülheim. Sie wird ab 20 Uhr die Partita Nr. 2 in c-Moll von Johann Sebastian Bach, das Impromptus op. 90 von Franz Schubert und einige Ungarische Rhapsodien von Franz Liszt vortragen. Batsashvili erspielte sich mit 18 Jahren den ersten Preis beim Franz Liszt Wettbewerb für junge Pianisten, sie profiterte von ihrem Lehrer Grigory Gruzman und dessen Liszt-Expertise. 2014 gewann sie beim Franz-Liszt-Klavierwettbewerb in Utrecht. „Sie überzeugte mit stupendem Anschlag und mit Ausdrucksnuancen, die ihresgleichen suchen“, so die Fachleute.

„Kavalier am Klavier“ kommt nach Mülheim

Der US-amerikanische Klavierkünstler Emanuel Ax will am 24. Juni mit seinem Spiel die Zuhörer begeistern. Auf dem Programm stehen dann Ludwig van Beethovens „Pathétique“, die Sonate Nr. 2 in A-Dur, Sechs Variationen in F-Dur op. 34 und die „Appassionata“. Arnold Schönbergs Drei Klavierstücke op. 11 und Anton von Weberns Variationen op. 27 sind ebenfalls zu hören. Emanuel Ax falle durch eine elegant-warme rhetorische Noblesse auf, durch „die Finesse der musikalischen Mitteilung und nicht den bloßen Tastendonner. Man kann ihn als Kavalier am Klavier bezeichnen“, so die Festivalmacher.

Der britische Pianist Benjamin Grosvenor folgt am 3. Juli. Er spielt die Intermezzi op. 117 von Johannes Brahms, Franz Liszts Sonate in h-Moll sowie seine „Berceuse“ und zudem die Sonate Nr. 3 in h-Moll von Frédéric Chopin. Es heißt: „Seine bezwingende Technik, sein untrügliches Gespür für Form und Dramaturgie, seine stilistische Vielseitigkeit erzeugen eine Art ‚Rausch der Klarheit‘.“

Lesen sie auch den Bericht auf unserer überregionalen Kulturseite. Karten gibt es ab 27. Januar, 10 Uhr, unter 0201/8966866 oder aufwww.klavierfestival.de.

