Kleines Budget, großer Spaß: Freizeit in Mülheim bis 20 Euro

Mülheim hält erstaunliche und vielfältige Entdeckungen bereit, doch was kann man kostengünstig erleben? Wir haben eine Liste von kulturellen, sportlichen und abenteuerlustigen Aktivitäten in Mülheim für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammengestellt, alle zu einem Preis von unter 20 Euro – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Erlebnisse für Entdecker und Naturliebhaber in Mülheim

Für einen erholsamen Kurzurlaub in den wärmeren Monaten bietet sich eine Fahrt mit der Mülheimer Weißen Flotte an. Die Flotte lädt zu einer sommerlichen oder frühjährlichen Spritztour durch das Ruhrtal ein, sei es ab dem Wasserbahnhof, in Essen-Kettwig oder einem anderen Anleger. Die Ticketpreise für eine Linienfahrt variieren je nach gewählter Strecke und liegen zwischen 2,50 und 7,50 Euro. Für Kinder gibt es günstigere Tarife. Besonders lohnenswert seien die Saisonfahrten ab Ostern, dort stehen zum Beispiel eine 80s/90s Disco an, Live-Musik und Familienbrunch an. Jedoch sind die Tickets hier etwas teurer und beginnen ab etwa 24 Euro. Mehr Infos gibt es unter weisse-flotte-muelheim.de.

Im Haus Ruhrnatur können Kinder und Erwachsene die Ökosysteme der Ruhr entdecken und alles rund um das Thema nachhaltige Energiepraktiken lernen. Ähnlich dem Aquarius-Wassermuseum widmet sich dieses Museum ebenfalls dem Thema „Wasser“. Im Aquarius werden Besucher mithilfe von Computersimulationen, Filmen und Spielen über den Ursprung, den Kreislauf und die verschiedenen Erscheinungsformen von Wasser informiert. In beiden Museen beträgt der Eintritt für Erwachsene fünf Euro, für Kinder ab fünf Jahren drei Euro und für Familien (zwei Erwachsene mit Kindern) 13 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Kombiticket für das Aquarius und das Haus Ruhrnatur zu erwerben. Dabei betragen die Preise für Erwachsene acht Euro, für Kinder vier Euro und für Familien 20 Euro. Weitere Infos gibt es unter haus-ruhrnatur.de und aquarius-wassermuseum.de.

Naturliebhaber sollten auch die ausgedehnten Parkanlagen des Müga-Parks erkunden. Mit einer Fläche von mehr als sieben Kilometern verspricht der Park einen abwechslungsreichen Tag für die ganze Familie. Zahlreiche Teiche, Brunnen, Skulpturen und Kunstobjekte schmücken die Landschaft. Schau- und Lehrgärten laden dazu ein, die Vielfalt der Pflanzenwelt zu erkunden. Zudem stehen für die jüngeren Besucher Spielplätze bereit. Der Eintritt ist hier kostenfrei.

Vielfältige Kulturerlebnisse in Mülheim für wenig Geld

Das Museum Camera Obscura in Mülheim präsentiert im Inneren des historischen Eisenbahnwasserturms einen faszinierenden 360-Grad-Blick. Seit 2006 dient der Turm als Veranstaltungsort für regelmäßige Ausstellungen, die eine breite Palette von Kunstwerken abdecken. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sechs Euro, für Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 14 Euro und für Gruppen ab zehn Personen fünf Euro pro Person. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Unter camera-obscura-muelheim.de gibt es weitere Infos.

Für Cineasten ist das Filmkunsttheater Rio ein Muss. Das Filmtheater wurde mehrmals für sein Jahresprogramm ausgezeichnet und präsentiert unter anderem anspruchsvolle, unabhängige Filme. Ein Ticket für Erwachsene kostet neun Euro, für Schüler und Studenten nur acht Euro. Am Montag, dem Kinotag, gilt dieser ermäßigte Preis auch für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahre zahlen fünf Euro. Das Programm ist unter filmspiegel-essen.de/kinos/rio zu finden.

Für Theatergänger bietet sich das Ensembletheater Theater an der Ruhr an, das neben zentralen Theaterproduktionen auch vielfältige Angebote wie Workshops, Konzerte und Vorträge im Programm hat. Der Eintrittspreis beträgt für alle unter 30 Jahren sowie für Personen mit einem Schwerbehindertenausweis neun Euro. Über 30-jährige Besucher zahlen einen Eintrittspreis von 15 Euro. Weitere Infos gibt es unter theater-an-der-ruhr.de.

Mülheims Freilichtbühne, eine der größten Naturbühnen Deutschlands mit 2000 Plätzen, bietet eine besondere Atmosphäre im Freien. In einem ehemaligen Steinbruch an der Dimbeck erwartet die Besucher von Mai bis September ein vielfältiges Kulturprogramm mit Live-Musik, Theater, Comedy und Lesungen. Der Eintritt ist hier sogar in den meisten Fällen frei, in der Regel geht für die Künstlerinnen und Künstler der Hut rum. Das diesjährige Programm wird auf regler-produktion.de veröffentlicht.

Indoorsport in Mülheim: Lasertag und Kletterzentrum

Ein weiteres spannendes Erlebnis bietet Laserball mit seinem Lasertag-Angebot. Bei diesem Spiel richten die Teilnehmer mit Phasern Infrarotstrahlen auf ihre Gegner, um Punkte zu erzielen. Das Ziel ist es, möglichst viele Treffer zu landen. Auf einem 600 m²-Parcours werden verschiedene Fähigkeiten der Spieler auf die Probe gestellt, darunter Teamfähigkeit, Koordination, Ausdauer, Zielgenauigkeit und Reaktionszeit. Idealerweise bildet eine Gruppe von sechs Personen eine Runde, aber auch Vierer- oder Fünfergruppen seien möglich.

Die Kosten für eine 15-minütige Spielrunde (reine Spielzeit, inklusive Ausrüstung) betragen 7,50 Euro pro Person. Für besondere Anlässe gibt es spezielle Tarife: Zwei Runden Lasertag mit einem Getränk kosten 14 Euro pro Person für Geburtstagsfeiern. Eine umfassendere Geburtstagsfeier mit drei Runden kostet 19 Euro pro Person. Auch Junggesellenabschiede können für 14 Euro pro Person gefeiert werden. Alle Infos hierzu sind unter laserball.de verfügbar.

Für Kletterfreunde bietet das Neoliet Kletterzentrum Mülheim mit bis zu 19 Meter hohen Wänden eine herausfordernde Erfahrung zur Verbesserung von Koordination und Beweglichkeit. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 15,90 Euro, für den Anfängerbereich 12,90 Euro. Hier gibt es aber auch verschiedene ermäßigte Preise für Schüler, Studenten, Azubis und Rentner. Angebote und Preise können unter neoliet.de gefunden werden.

Virtual Reality in Mülheim: Spaß für Klein und Groß

YesVR in Mülheim ermöglicht allen Interessierten, in die faszinierende Welt der virtuellen Realität einzutauchen. Hier präsentiert das Unternehmen ein virtuelles Computerspiel, das Besuchern ermöglicht, mithilfe eines VR-Helms in eine immersive Erfahrung einzutauchen. Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Zwei Teams treten in einem virtuellen Raum gegeneinander an.

Auch jüngere Spieler ab neun Jahren haben die Gelegenheit, die VR-Erlebnisse mit Einzelspielen wie Bogenschießen, Angry Birds oder Fruit Ninja auszuprobieren. Werktags gibt es hier auch Preise unter 20 Euro. Montag bis Freitag zwischen 15 und 17 Uhr beträgt der Preis pro Person 15 Euro, während für die Zeit von 17 bis 22 Uhr 20 Euro anfallen. Die Spieldauer beträgt dabei jeweils 60 Minuten. Das Angebot richtet sich sowohl an Einzelspieler als auch an Gruppen von bis zu zehn Personen. Alle Infos gibt es unter yesvr.eu.

Nachhaltiger Genuss im Restaurant Ronja und Mülheims Untergrund entdecken

Mülheim hat auch einiges an Restaurants zu bieten. Das Restaurant Ronja ist bekannt als das nachhaltigste Restaurant Deutschlands. Im Ringlokschuppen bietet es eine breite Palette vegetarischer oder veganer Gerichte aus saisonalen Bio-Produkten an. Mit seinem mediterranen Stil ist das Restaurant nicht nur für Frühstück, sondern auch für Mittag- und Abendessen beliebt. Im Restaurant kostet beispielsweise das „Gute Laune Frühstück“ 12,90 Euro oder das Sojaschnitzel ungarischer Art 16,90 Euro. Infos über das Restaurant und Speisekarten sind auf restaurant-ronja.de verfügbar.

Ein weiteres Beispiel ist Tran‘s Vietnamese Kitchen, das im Februar eröffnet wurde. Hier stehen traditionelle vietnamesische Gerichte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund. Die traditionelle Reisbandnudelsuppe Pho kostet beispielsweise 15 Euro. Die vollständige Speisekarte ist auf der Instagram-Seite des Restaurants (@tranrestaurant) verfügbar.

Oft bleibt die Erkundung der eigenen Stadt auf der Strecke. Daher eignen sich Stadttouren wie die „Mülheim Underground“ Tour, die einen Blick in Mülheims Untergrund gewährt: von Discos über besetzte Gebäude bis hin zur Freilichtbühne und der Jugendzentrumsbewegung. Diese Tour ermöglicht es, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu erleben. Tickets für das Erlebnis kosten 18 Euro pro Person. Tickets für die Stadttour sind über mein-muelheim.de erhältlich.

