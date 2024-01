Krötenwanderung beginnt: Diese Mülheimer Straßen betrifft es

Auch in Mülheim beginnt bald die jährliche Krötenwanderung. Straßenverkehr gefährdet die Tiere auf dem Weg zu ihren Laichgewässern (Archivbild).

Mülheim Das Wetter ist mild, die jährliche Krötenwanderung könnte in wenigen Tagen starten. In Mülheim werden wieder einige Straßen über Nacht gesperrt.

In Mülheim könnte sehr bald die jährliche Krötenwanderung beginnen, und das liegt am Wetter. Aufgrund der unerwartet guten und kaum winterlichen Witterungsverhältnisse seien schon vereinzelt Grasfrösche und Molche aktiv, teilt die Stadt aktuell mit. Da das Wetter voraussichtlich stabil bleibe, werde in den nächsten Tagen der Beginn der Krötenwanderung erwartet. Vereinzelte Erdkröten konnten schon beobachtet weden.

Um die Tiere zu schützen, sperrt die Verwaltung mit Einsetzen der Dämmerung wieder streckenweise die Großenbaumer Straße, Mühlenbergheide, Horbeckstraße und vollständig die Klingenburgstraße. Dies gilt in den Abend- und Nachtstunden ab etwa 19 Uhr. Geöffnet werden die Schranken morgens gegen 6 Uhr. Den genauen Beginn der Straßensperrungen will die Stadt noch rechtzeitig bekanntgeben.

Mülheimer Straßen in den Abend- und Nachtstunden gesperrt

Außer Erdkröten nehmen auch andere Amphibien, wie Feuersalamander, Bergmolch, Teichmolch und Grasfrosch, diese alljährlichen Wanderungen von Landlebensräumen zu ihren Laichgewässern auf sich. Dabei überwinden vor allem Erdkröten oft große Entfernungen, um zu ihren angestammten Laichgewässern zurückzukehren. Besonders zur Zeit der Abenddämmerung suchen zahlreiche Kröten die Gewässer für die Fortpflanzung auf.

Dieses angeborene Wanderverhalten wird den Amphibien häufig zum Verhängnis, da ihre Wanderrouten vielfach von Straßen durchzogen sind. Zur Zeit der Frühjahrswanderungen werden sie oft zu Tausenden überrollt oder durch den Unterdruck getötet, der unter den schnell fahrenden Fahrzeugen entsteht. So können ganze Populationen ausgelöscht werden. Fast alle Amphibienarten stehen mittlerweile auf der Roten Liste der gefährdeten Arten.

Feuersalamander sind von Pilzerkrankung bedroht

Feuersalamander sind weiterhin durch den Salamander-Chytridpilz massiv gefährdet. Hier bittet die Stadt um erhöhte Aufmerksamkeit und warnt: „Ein Befall mit der Pilzkrankheit zieht für fast alle betroffenen Salamander innerhalb kurzer Zeit den sicheren Tod nach sich.“ Wer kranke oder tote Feuersalamander oder Molche findet, wird gebeten, diese bei der Unteren Naturschutzbehörde zu melden (0208 455 7214).

