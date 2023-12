Mülheim: Wo es an den Weihnachtstagen frische Brötchen gibt

Mülheim Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Was das für die Öffnungszeiten der Mülheimer Bäckereien zum Fest bedeutet.

Jedes Jahr vor Weihnachten dieselbe Frage? Wo gibt es noch frische Brötchen für die Festtage? Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, haben noch etwas weniger Geschäfte geöffnet als sonst. Wir haben alle Öffnungszeiten zusammengefasst.

Grundsätzlich dürfen laut Gesetz Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen für fünf Stunden geöffnet sein, wenn zu ihrem Kernsortiment Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren zählen. Verkauft werden dürfen aber eben nur diese Waren und ein begrenztes Randsortiment.

Einheitliche Öffnungszeiten bei den Mülheimer „Branchenführern“

Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag – wie es in diesem Jahr der Fall ist – dürfen Verkaufsstellen nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet sein.

Die Bäckerei Hemmerle, die mit 14 Filialen am meisten in Mülheim vertreten ist, hat von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet - allerdings ohne Cafébetrieb, ohne Kaffeeausschank, und es gibt an diesem Tag auch keine Snacks oder belegte Brötchen.

Nur zwei Mülheimer Bäckereien öffnen am 25. Dezember

Horsthemke, mit acht Geschäften die Nummer zwei in Mülheims Bäckerei-Rangliste, öffnet am Heiligen Abend alle Filialen, die auch sonst sonntags öffnen, von 7 bis 13 Uhr. Dies betrifft die Geschäfte an der Bülowstraße in Broich, an der Oberheidstraße in Dümpten, an der Zeppelinstraße in Holthausen, an der Luxemburger Allee in Saarn sowie an der Steinkampstraße am Marktcenter Styrum.

Fast ausnahmslos alle Bäckereifachgeschäfte in Mülheim bleiben an beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Bei unserer Umfrage unter den Mülheimer Filialen gab nur die Bäckerei Tuna auf der Oberhausener Straße in Styrum an, am 25. Dezember von 6 bis 20 Uhr zu öffnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag wäre eine Öffnung grundsätzlich für alle möglich. Wenn auf einen Feiertag ein weiterer folgt, wie am 26. Dezember, muss der Laden aber am zweiten der beiden Feiertage per Gesetz geschlossen bleiben.

Warum der Bäcker im Bahnhof eine Ausnahme darstellt

Eine Ausnahme bildet der Standort von Kamps im Hauptbahnhof. Dort ist an allen Tagen von 5 bis 17 Uhr geöffnet. Denn das Gesetz besagt: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.“

Wer sein Glück an einer Tankstelle versuchen will, könnte leer ausgehen. Denn „an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet“.

Wer klug ist, hat seine Brötchen für die Festtage ohnehin schon vorbestellt oder tut das noch so schnell wie möglich. Auch an Silvester bitten manche Bäckereien um Vorbestellungen.

Hier die Öffnungszeiten der Mülheimer Bäckereien an den Weihnachtstagen - nach Stadtteilen sortiert. Alle nicht in dieser Liste genannten Geschäfte haben an allen drei Tagen geschlossen.

Broich

Hemmerle (Ulmenalle 49 / Ecke Kirchstraße): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Horsthemke (Bülowstraße 93): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Dümpten

Hemmerle (Kappenstraße 81 / Ecke Nordstraße): Heiligabend von 7.30 bis 11 Uhr

Kahrger (Mellinghofer Straße 222): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Schollin (Mellinghofer Straße 312): Heiligabend von 6.30 bis 13 Uhr

Horsthemke (Oberheidstraße 211-219): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Malzers (Heifeskamp 16): Heiligabend von 7.30 bis 12 Uhr

Heißen

Hemmerle (Honigsberger Straße 74): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Broehenhorst (Paul-Kosmalla-Straße 25): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Döbbe (Kleiststraße 7a / Ecke Gneisenaustraße): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Holthausen

Hemmerle (Zeppelinstraße 32): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Horsthemke (Zeppelinstraße 14): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Saarn

Hemmerle (Düsseldorfer Straße 55): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Hemmerle II (Düsseldorfer Straße 87): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Hemmerle im Rewe Lenk (Düsseldorfer Straße 287): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Horsthemke (Luxemburger Allee 32): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Alte Dorfbäckerei (Düsseldorfer Straße 56): Heiligabend von 8 bis 13 Uhr

Selbeck

Hemmerle (Kölner Straße 430): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Speldorf

Hemmerle (Neckarstraße 20): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Hemmerle (Duisburger Straße 255): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Hemmerle (Friedhofstraße 138 / Ecke Brandenberg): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Schollin (Friedhofstraße 139): Heiligabend von 7 bis 12 Uhr

Malzers im Rewe Johann (Duisburger Straße 365): Heiligabend von 7.30 bis 12 Uhr

Büsch im Edeka Paschmann (Weseler Straße 24-40): Heiligabend von 8 bis 12 Uhr

Stadtmitte

Hemmerle (Schloßstraße 33): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Malzers im Rewe Scholand (Essener Straße 50): Heiligabend von 7.30 bis 12 Uhr

Döbbe (An den Sportstätten 3): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Kamps im Hauptbahnhof): Heiligabend und 1./2. Weihnachtstag von 5 bis 17 Uhr

Styrum

Hemmerle (Oberhausener Straße 165): Heiligabend von 7.30 bis 11.30 Uhr

Horsthemke (Steinkampstraße 49): Heiligabend von 7 bis 13 Uhr

Tuna Backwaren (Oberhausener Straße 146): Heiligabend und 1. Weihnachtstag von 6 bis 20 Uhr

Winkhausen

Malzers im Rewe Herzberg (Aktienstraße 320): Heiligabend von 7.30 bis 12 Uhr

