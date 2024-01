Mülheimer MEG sammelt Tannenbäume ein - Termine und Tipps

Mülheim Ab 8. Januar werden im gesamten Stadtgebiet von Mülheim die ausrangierten Weihnachtsbäume abgeholt. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten.

In der zweiten Januarwoche startet in Mülheim die jährliche Abfuhr der Tannenbäume: Die MEG sammelt sie von Montag, den 8., bis Freitag, den 12. Januar ein. Die ausrangierten Bäume werden jeweils am Leerungstag der Restabfalltonnen abgeholt. Falls Bürgerinnen und Bürger eine vierzehntägliche Leerung beauftragt haben, ist nur der Wochentag der Leerung entscheidend und nicht das Datum oder der Leerungsrhythmus, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der MEG.

Mitgenommen werden nur abgeschmückte Bäume, denn mit Lametta, Sprühschnee oder anderem Schmuck sind sie nicht kompostierbar. Am Morgen des Abholtermins ab 7 Uhr soll der Tannenbaum gut sichtbar am Straßenrand liegen. Weitere Fragen beantwortet der MEG-Bürgerservice unter 0208/99660-0 oder buergerservice@mheg.de.

Weihnachtsbäume können auch zum Wertstoffhof in Mülheim gebracht werden

Informationen zu den Leerungsterminen der Restabfalltonne und der Tannenbaum-Abfuhr findet man im klassischen Papier-Abfallkalender, im Online-Abfallkalender oder in der MEG-App. Wer seinen Weihnachtsbaum schon früher loswerden möchte, kann ihn zu den regulären Öffnungszeiten kostenlos am Wertstoffhof an der Pilgerstraße abgeben.

