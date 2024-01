Mülheims Polizei fahndet mit Foto nach jungem Ketten-Räuber

Mülheim Nach einem Raub am Hans-Böckler-Platz in Mülheims Innenstadt fahndet die Polizei nach einem Mann. Er soll eine Kette an sich gerissen haben.

Die Polizei hat einen Fahndungsaufruf gestartet: Gesucht ist ein junger Räuber.

Am 31. Mai vergangenen Jahres raubte er laut Polizei am Hans-Böckler-Platz in der Innenstadt die Kette eines Jugendlichen (16). Der 16-Jährige habe sich gemeinsam mit anderen Jugendlichen am Platz zwischen den City-Hochhäusern aufgehalten, als der Unbekannte ihn zunächst nach Zigaretten fragte. Als der Jugendliche verneinte, verlangte der Unbekannte, in seine Bauchtasche zu sehen. Als der Jugendliche ihm auch dies verwehrte, nahm der Täter ihn in den Schwitzkasten und riss ihm die Kette vom Hals. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung davon.

Polizei veröffentlicht nach Raub in Mülheim Fahndungsfoto

Der Tatverdächtige soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Die Ermittlungsgruppe Jugend fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise geben nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

Nach diesem jungen Mann fahndet die Polizei Mülheim. Foto: Polizei

Blaulicht in Mülheim - lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim