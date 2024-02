Mülheim Der ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD und langjährige Stadtrat der Stadt Mülheim Günter Weber ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren.

Günter Weber, ehemaliger Landtagsabgeordneter der SPD sowie Mitglied des Rates der Stadt Müheim ist tot. Er starb am 1. Februar im Alter von 88 Jahren.

„Wir trauern um unseren Freund und Genossen Günter Weber. Über Jahrzehnte hinweg hielt er seiner SPD die Treue. Sein politischer Weg begann bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken. Über 25 Jahre war Günter Mitglied des Rates der Stadt Mülheim und stand mit seinem fundierten Fachwissen als Vorsitzender vielen Ausschüssen vor. Im Dezember 1980 wurde er zum Bürgermeister gewählt und füllte diese Aufgabe gewissenhaft zum Wohle der Stadt aus“, schreiben die Sozialdemokraten.

Seine Schwerpunkte waren Verkehr, Städtebau und Wohnen

Im Mai 1990 wurde Günter Weber erstmals in den NRW-Landtag gewählt. In seiner zehnjährigen Abgeordnetentätigkeit setzte er seine Schwerpunkte im Verkehrsausschuss und im Ausschuss für Städtebau und Wohnen. „Durch sein Betreiben konnten zahlreiche Projekte in Mülheim finanziell gestemmt werden, so zum Beispiel der Ausbau der Mannesmannallee als Umgehungsstraße für Dümpten“, erklärt die SPD. Die gute Vernetzung der Metropole Ruhr durch den ÖPNV habe Günter Weber sehr am Herzen gelegen.„Auch das Horbachtal, als grüne Lunge im Stadtteil Dümpten, würde ohne Günter nicht in seiner jetzigen Form existieren und er ermöglichte die Anschaffung der Fahrgastschiffe „MS Mülheim an der Ruhr“ und „MS Heinrich-Thöne‘“, berichtet die SPD.

Bereits 1978 erhielt Günter Weber für sein langjähriges Engagement den Ehrenring der Stadt Mülheim. Im Jahre 1998 wurde ihm der Verdienstorden am Bande verliehen. Denn bereits 1960 übernahm er ehrenamtlich und zusammen mit seiner Frau Christel die Leitung des Jugendheims an der Nordstraße. Günter Webers politische Heimat war bis zuletzt der SPD-Ortsverein Dümpten. „Kulturell engagiert traf man ihn in Sinfoniekonzerten oder auch im Museum. Er war ein liebenswerter Mensch, auf den wir uns immer verlassen konnten. Mit seiner Bodenhaftung, seinem positiven Denken und der Intuition für das, was unsere Stadt und ihre Menschen brauchen, traf er stets den richten Nerv. All das werden wir sehr vermissen. Wir verabschieden uns in tiefer Trauer, aber auch mit großer Dankbarkeit. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie“, so die SPD.

