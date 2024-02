Freizeit Mülheims Weiße Flotte: Die Highlights an Bord in diesem Jahr

Mülheim Familien, Genießer, Partygänger: Die Weiße Flotte aus Mülheim setzt Segel für vielfältige Osterfahrten und für jeden soll etwas dabei sein.

Mülheims Weiße Flotte startet die Linien-Saison 2024 mit einer breiten Palette von Osterfahrten, die vom 29. März bis zum 1. April zwischen dem Wasserbahnhof und Essen-Kettwig verkehren. Ob Frühstücksbuffet oder schwimmende Disco – die Weiße Flotte will dieses Jahr eine vielfältige Auswahl anbieten: „Attraktive Tageskreuzfahrten auf der Ruhr, dem Rhein und den Kanälen, die verschiedene Zielgruppen ansprechen, vervollständigen das umfangreiche Angebot in der Saison 2024, darunter kulinarische Touren und Mottopartys sowie Tastings“, so das Mülheimer Stadtmarketing.

Neu im Programm seien Fahrten für die ganze Familie, wie das Familienfrühstück mit Geschichten aus aller Welt am 7. April und 20. Oktober. Für Genießer komme der rustikale Feiertagsbrunch am 1. Mai, die Weinprobe „Edle Tropfen aus dem Ahrtal“ am 6. Juli und die Genusstour „Gourmet-Menü trifft Ahrwein“ am 5. Juli infrage. Für Partyfreunde biete sich die Tageskreuzfahrt „Back to the 80s/90s“ am 8. Juni an. Wer lieber etwas später unterwegs ist, kann den Sonnenuntergang auf der Ruhr bei der Lampion-Fahrt mit Live-Musik am 30. August genießen. Zudem sei das Craftbeer-Tasting mit regionalen Bieren am 7. September vielversprechend, in dem sechs verschiedene regionale Craftbeer-Sorten von der Bierbude Duisburg, serviert und vorgestellt werden.

Neue Xanten-Fahrt und Chartermöglichkeiten bei der Weißen Flotte Mülheim

Außerdem werde das Angebot durch Fahrten nach Xanten (25. Mai und 21. September) ergänzt, die Gästen die Möglichkeit biete, eine Strecke per Schiff und die andere per Bus zurückzulegen. Klassiker wie die Bergische Kaffeetafel, Ruhrtalfahrt, Frühstücksfahrt, Uerdingen mit Brennerei und Ruhrort in Flammen sollen entspannte Kurzurlaube in Mülheim ermöglichen. Für besondere Anlässe können die Fahrgast- und Konferenzschiffe „Heinrich Thöne“, „Friederich Freye“ und „Mülheim a. d. Ruhr“ fast ganzjährig gechartert werden.

Die Linienfahrten-Saison startet nach Ostern mit einem flexiblen Fahrplan bis Ende Oktober. Vorläufig gilt jedoch der Fahrplan der Vorsaison. Tickets für Linienfahrten und Tageskreuzfahrten sind in der Touristinfo und online unter weisse-flotte-muelheim.de erhältlich. Die genauen Fahrtzeiten für die Osterzeit sollen am 1. März auf der Webseite veröffentlicht werden. Ebenfalls startet am 1. März der Vorverkauf für die Linienfahrten-Saison.

