Mülheims zentrale Post-Filiale bleibt einen ganzen Tag zu

Die neue Postbank-Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße in Mülheim bleibt am 22. November wegen einer Betriebsversammlung geschlossen.

Mülheim. Viele Postbank-Filialen bleiben am Mittwoch wegen einer Betriebsversammlung geschlossen. Auch Mülheim ist betroffen. Hier die wichtigsten Infos.

Wegen einer Betriebsversammlung für die Mitarbeitenden bleiben am kommenden Mittwoch, 22. November, zahlreiche Postbank-Filialen geschlossen. Betroffen ist auch ein Mülheimer Standort: die neue Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt. Dies teilt die Postbank aktuell mit und bedauert zugleich die damit verbundenen Serviceeinschränkungen für Kundinnen und Kunden.

Regulär geöffnet seien aber die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel, meldet die Postbank. Dies sind in Mülheim laut Online-Übersicht insgesamt acht weitere Standorte in verschiedenen Stadtteilen.

Postbank-Betriebsversammlung betrifft auch Mülheim

Die Postbank-Filialen, wie die an der Friedrich-Ebert-Straße, bieten neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post. Die Postbank bittet um Verständnis für die eintägige Schließung. Wie andere Unternehmen auch, sei sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen.

Unter www.postbank.de/filialsuche können Interessierte sehen, ob ein Standort geschlossen hat und welche Ausweichmöglichkeiten es gibt.

