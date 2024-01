Musik Neue Event-Reihe in Mülheimer Stadthalle: Was Gäste erwartet

Mülheim Die erste Mülheimer „Boogie Time“ soll mit renommierten, internationalen Gästen aus der Musikerszene locken. Mehr zu den Plänen der Veranstalter.

Unter dem Namen „Mülheimer Boogie Time Vol. 1“ legt die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) mit Unterstützung des Mülheimer Jazz-Clubs eine neue Musik-Reihe auf. Boogie-Fans dürften sich freuen: Mit Jörg Hegemann und seinen Gästen Martijn Schok & Greta Holtrop, Dirk Engelmeyer, Andreas Müller und Volkmar Hess stehen namhafte Künstlerinnen und Künstler auf der Interpreten-Liste. Die Veranstalter versprechen, am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr im Kammermusiksaal der Stadthalle ein leidenschaftliches Boogie-Erlebnis zu schaffen.

So kann etwa Jörg Hegemann, musikalischer Leiter des „Boogie Woogie Congress“ in der Philharmonie Essen, auf rund 2000 Auftritte in über 35 Bühnenjahren – unter anderem in den USA, Russland und 13 europäischen Ländern – zurückblicken. Er war der „Mann am Klavier“ bei Events mit Bill Ramsey, Chris Howland, Hape Kerkeling und vielen anderen. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, diesen Ausnahmekünstler an die Ruhr zu holen. In Kooperation mit dem Mülheimer Jazz-Club e. V. wird die Faszination Boogie-Woogie wieder live erlebbar“, so Michael Birr, Geschäftsführer der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH.

Mülheimer Stadthalle als Bühne für interntionale Künstler

Und auch die anderen Musikerinnen und Musiker sind keine Unbekannten. Martijn Schok & Greta Holtrop stehen für erstklassigen Boogie-Woogie, gefühlvollen Blues und sind in diesem Genre in den Niederlanden bekannt und führend. Dirk Engelmeyer ist ein Schlagzeuger, der die originale Spielweise der Altmeister des Genres viele Jahre studiert hat und in seinem Spiel stilsicher beherrscht. Mit seinen Gesangseinlagen setzt er beim Konzert „bluesige“ Akzente. Als vielseitig versierter Musiker – er studierte den Kontrabass – ist Andreas Müller seit Jahren bestens mit Boogie-Woogie und Blues vertraut.

Um den Räumlichkeiten den zur Musik passenden Flair zu verleihen, stattet Volkmar Hess vom Phonomuseum Dormagen die Stadthalle mit Grammofon, swingenden Schellack-Schätzen und Showtanzeinlagen der Boogie Friends NRW aus. „Wenn die Menschen unser Konzert annehmen, wird es in den kommenden Jahren eine ganze Reihe von Boogie-Woogie-Konzerten in der Stadthalle geben“, verspricht Birr, das nächste schon im Herbst 2024.

Tickets für die „Mülheimer Boogie Time Vol. 1“ sind m Vorverkauf zum Preis von 29 Euro in der Touristinfo (Schollenstraße 1) oder online erhältlich.

