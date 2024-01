Neuer Chef im Mülheimer Landsknecht: Was macht er anders?

Mülheim Früher mal eine dunkle Kneipe mit wenig Platz, hat sich der Landsknecht in Mülheim unter einem jungen Chef mächtig gewandelt. Was ist neu?

Früher gab es hier noch eine sehr dunkle Kneipe, deren Theke nahezu den gesamten Schankraum ausfüllte. Seit kurzem aber präsentiert sich der Betrieb unter neuer Führung deutlich moderner und mit sehr viel mehr Platz. Wie sich der „Landsknecht“ mitten im Herzen der Innenstadt neu erfunden hat.

„Ich führe das Geschäft jetzt seit Mai des vergangenen Jahres“, erklärt Sergen Akgül, der die Kneipe am Kohlenkamp 1 vor knapp einem Jahr von seinem Vater übernommen hat. Der junge Mann von gerade einmal 26 Jahren hat große Ambitionen und bereits einige Erfahrung in der Geschäftsführung. „Ich führe die Quelle 2.0 in Broich seit rund zweieinhalb Jahren und ich habe auch noch ein Küchenstudio ‚Küchenkontor Express‘ auf der Aktienstraße.“

Das macht der junge Chef jetzt anders

Sein Vater habe viel Erfahrung als Kneipier und sei ihm Inspiration und wertvoller Berater zugleich. „Ich wollte immer selbstständig sein“, erklärt Sergen Akgül. Mein Vater hat mich seit meiner Jugend bei allem begleitet. So habe er den „Landsknecht“ schließlich von ihm übernommen. Es sei ein Familien-Unternehmen.

Alter Name - modernes Design: Die Traditionskneipe Landsknecht am Kohlenkamp in Mülheim erstrahlt in einem anderen Licht. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Von dem ursprünglich altbackenen und eher sehr spröden Charme des „Landsknecht“ ist nicht mehr viel übrig. Die übermächtige Theke, die früher die Hälfte des Raums einnahm, ist Vergangenheit. Gemütliche Sitznischen, kombiniert mit Stehtischen, bieten jetzt eine Menge Platz. Hinzu kommt eine Theke, an der rund 15 Leute bequem sitzen können.

Im Mülheimer Landknecht darf getanzt werden: „Wir spielen alles - außer Rap“

Im Sommer können bis zu 16 Gäste an Vierer-Tischen auch draußen vor dem Lokal sitzen – mit Blick auf den Kirchenhügel. Zwei Spielautomaten warten auf ihre Fans. „In der Woche kann man bei uns schön gemütlich seine Zeit verbringen und am Wochenende wird getanzt“, so der Chef. Durch die Umbauten könnten jetzt 80 bis 100 Personen gemeinsam feiern – bei gemischter Musik. „Wir spielen alles, was die Leute hören wollen – außer Rap!“ Da seien zu viele Beleidigungen im Spiel.

Am Tresen kann man immer noch sein frisch gezapftes Bier trinken. Inhaber Sergen Akgül macht das selbst. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Das Publikum bezeichnet der Inhaber als gemischt. „Zu uns können alle kommen“, fasst er zusammen. Die Altersspanne der Menschen, die in den „Landsknecht“ kommen, sei sehr breit. „Das reicht von 18 bis 88.“

Neuer Chef gönnt sich keine Ruhe: Jeden Tag von 16 bis 1 Uhr geöffnet

Sergen Akgül möchte weiter modernisieren. „Wir wollen nicht stehenbleiben“, erläutert er seine Pläne für die Zukunft. So sollen die verbliebenen Säulen, die früher die Theke einrahmten, entfernt und das DJ-Pult ein Stück weit zurückgesetzt werden, so dass mehr Platz in der Raummitte geschaffen wird. Die ist für die verschiedenen Partys, die über das Jahr anstehen, auch notwendig. „Bei uns gibt’s Parties zu Halloween, Silvester, Karneval und auch Weihnachten und wir schmücken hier je nach Jahreszeit.“

Der „Landsknecht“ hat keinen Ruhetag. „Für Ruhetage bin ich noch zu jung“, grinst Sergen Akgül. An Wochentagen ist von 16 bis 1 Uhr geöffnet – an Wochenenden und vor Feiertagen sogar bis 5 Uhr. Gäste werden alle Getränke finden, die sie in einer klassischen Kneipe erwarten. Hinzu kommen Whiskys und Wodkas – „von günstig bis edel“, wie der Chef betont. „Bei uns hat noch jeder was zu trinken gefunden.“

Der Landsknecht hat keine Speisekarte. Das sei aber gar kein Problem, den man arbeite eng mit dem direkt gegenüberliegenden Döner-Imbiss zusammen. Falls die Gäste hungrig seien, werde dieses Problem schnell gelöst.

