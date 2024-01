Neueröffnung: junger Unternehmer bringt Lokma nach Mülheim

Inhaber Ali Kilickaya steht am Waffeleisen in seinem neu gestalteten Lokal „Lokma & Chill“. Dort will er ab dem 11. Februar Waffeln, Lokma und Churros anbieten.

Mülheim Bald öffnet ein Süßspeisen-Bistro am Mülheimer Kohlenkamp seine Türen: Wie ein junger Unternehmer zu dieser Idee kam und was er sich verspricht.

Am Kohlenkamp will Ali Kilickaya mit seinem neuen Laden „Lokma & Chill“ ab dem 11. Februar frischen Wind ins Wallviertel bringen. Das Angebot des Geschäfts konzentriert sich insbesondere auf Waffeln, Churros und Lokma – kleine, frittierte Teigbällchen, die mit Zuckersirup verfeinert und in der türkischen sowie nahöstlichen Küche als Delikatesse geschätzt werden. Der 25-jährige Unternehmer aus Essen hat sich von erfolgreichen Lokma-Läden in Duisburg und Bochum inspirieren lassen und setzt nun einen weiteren Schritt in die Selbstständigkeit.

Obwohl Kilickaya zuvor selten in Mülheim war, war er schnell von der Straße Kohlenkamp überzeugt, als ein Freund aus Heißen auf das leerstehende Lokal aufmerksam machte: „Die Lage hier ist wirklich top, besonders neben dem Perfetto und Alex. Die Leute können nebenan zu Mittag- oder Abendessen und Kaffee trinken, aber für das Dessert zieht es sie hoffentlich hierher.“ Kilickaya ist eigentlich gelernter Friseur und betreibt nach wie vor gemeinsam mit seiner Mutter den Friseursalon „Atmosp-Hair“ in Essen. Beides zu jonglieren sei viel Arbeit für ihn, aber er ist fest überzeugt, dass in Mülheim großes Potenzial für neue Läden stecke, die besonders die Jugend ansprechen. „Beides zu machen wird viel Arbeit, aber meine Familie unterstützt mich sehr, wir halten zusammen“, erzählt der Unternehmer.

Lokma, frittierte Teigbällchen, werden in moderner Interpretation oft mit Saucen und Toppings serviert. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ali Kilickaya: „Lieber etwas Eigenes machen“

In den vergangenen Jahren habe er auch versucht, gemeinsam mit seiner Mutter in Essen einen Laden für amerikanische Süßigkeiten zu betreiben, der jedoch erfolglos blieb. „Ich bin optimistisch, aber auch realistisch. Ich beobachte zunächst die Entwicklung hier und sollte es nicht erfolgreich sein, werde ich mich bemühen, ein alternatives Konzept umzusetzen“, erklärt Kilickaya. Der Mietvertrag sei auf drei Jahre abgeschlossen, mit der Vereinbarung, dass im Falle des Misserfolgs des Süßspeisenbistros auch ein anderes Konzept verfolgt werden kann.

Sein Unternehmergeist wurde maßgeblich durch seine Familie geprägt, obwohl diese ursprünglich darauf bedacht war, ihn zum Studium zu motivieren. „Der Plan für meinen Bruder und mich war: Schule, Ausbildung, Studium. Aber ich bin nicht wirklich an einem Studium interessiert. Ich will lieber etwas Eigenes machen, Risiken eingehen und mich durchkämpfen.“ Ein weiterer Friseursalon stehe aber nicht auf dem Plan: „Der Konkurrenzkampf ist zu intensiv. Viele Menschen erlernen das Handwerk nicht mal wirklich, aber nennen sich Friseure.“

Ab dem 11. Februar hat „Lokma & Chill“ sieben Tage die Woche geöffnet

Kilickaya hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Der Laden soll sieben Tage die Woche geöffnet sein, montags bis samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Der Jung-Gastronom konnte bereits fünf Mitarbeiter für seinen Laden gewinnen, hofft jedoch auf weitere Unterstützung: „Ich bin eigentlich sehr entspannt. Wenn jemand früher gehen muss, mache ich kein großes Drama daraus. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter das zu schätzen wissen und deswegen gerne hier sind.“

