Dieser Porsche-Oldtimer, Baujahr 1987, wurde aus einer Tiefgarage in Mülheim-Saarn gestohlen.

Fahndung Oldtimer in Mülheim-Saarn geklaut: Täter flüchten im Porsche

Mülheim Aus einer Tiefgarage in Mülheim-Saarn ist ein weißer Porsche-Oldtimer verschwunden. Fast hätten die Täter noch einen Daimler mitgenommen.

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Kirkesweg in Mülheim-Saarn wurde ein Schmuckstück gestohlen: ein weißer Porsche-Oldtimer, Baujahr 1987. Unbekannte Täter sind dort am späten Mittwochabend, 3. Januar, eingebrochen und flüchteten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach Angaben der Polizei sind die Autodiebe gegen 23.10 Uhr in die Saarner Tiefgarage eingedrungen. Sie haben offensichtlich die Abdeckplane des weißen Porsche 911 RS Turbo entfernt, konnten den Wagen starten - wie, ist noch unklar - und fuhren mit dem Wagen aus der Garage. Augenscheinlich haben die Unbekannten auch noch versucht, einen Daimler-Benz 190 SL zu stehlen, der ebenfalls in der Tiefgarage stand.

Porsche-Diebstahl in Mülheim: auffälliger Heckspoiler und Aufkleber

Zu dem gestohlenen Porsche gibt es einige Details: Er ist weiß lackiert und hat einen auffälligen Heckspoiler. Auf der Windschutzscheibe befindet sich laut Polizei ein orangefarbener Aufkleber: „Saarner Oldtimer Rennen“. Die originalen historischen Kennzeichen (H) haben eine Oberhausener Städtekennung. Die Kriminalpolizei Essen/Mülheim hat die Ermittlungen übernommen und Spuren vor Ort gesichert.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich um den Kirkesweg in Mülheim-Saarn beobachtet hat und/oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Oldtimers machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

