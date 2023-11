Rauchsäule: Brand in Mülheimer Lagerhalle – Ursache unklar

Mülheim Mehrere Farben und Lacke haben in einem Mülheimer Gewerbegebiet Feuer gefangen. Wieso der Einsatz trotz starken Rauches noch glimpflich ausging.

Die Mitarbeiter eines Mülheimer Gewerbebetriebes an der Sandstraße haben am Mittwoch gegen 14.40 Uhr den Notruf verständigt. In einer Lagerhalle des Unternehmens war ein Feuer ausgebrochen.

Die Löschzüge der Feuerwehr konnten bereits während der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung feststellen – beim Eintreffen an der Sandstraße drang dichter, schwarzer Rauch aus dem geöffneten Hallentor. „Die Lage stellte sich allerdings weniger dramatisch dar als zunächst angenommen“, so die Feuerwehr. In einem frei stehenden, offenen Container brannten Farben und Lacke, das Feuer drohte also nicht unmittelbar, auf andere Gebäudeteile überzugreifen.

Nach nur wenigen Minuten war das Brandgut gelöscht, der Einsatz nach 45 Minuten beendet. Zur Brandursache, so die Feuerwehr, können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

