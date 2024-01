Rücken: Mülheimer Experten informieren in persönlicher Runde

Mülheim Rückenexperten treffen interessierte Patienten in einem Mülheimer Café. Zwei Info-Veranstaltungen sind geplant. So kann man sich anmelden.

Rückenprobleme sind sehr verbreitet - eine „Volkskrankheit“ - und bei Patientenveranstaltungen ein beliebtes Thema. Das gilt auch für die „Tischgespräche“ des Mülheimer St. Marien-Hospitals im Café Kaufbar, die sich immer wieder der Rückengesundheit widmen.

Am kommenden Mittwoch, 17. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr lädt das Expertenteam aus dem Contilia Wirbelsäulenzentrum erneut in das Café am Dickswall ein. Kurzfristig stehen für diese Veranstaltung noch einige wenige Plätze zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind möglich per Mail an m.schuering@contilia.de oder telefonisch unter 0208 305-2234.

Mülheimer Chefarzt und sein Team informieren im Café

Beim „Tischgespräch“ geht es in lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen um viele Aspekte des Themas Rücken: Wie bleibt er gesund? Warum kommt es zu Schmerzen? Wie werden Rückenschmerzen und ihre Ursachen behandelt? Gastgeber ist Chefarzt Dr. Daniel Begrich, der am St. Marien-Hospital Mülheim das Contilia Wirbelsäulenzentrum leitet. Der ausgewiesene Rückenexperte bringt zu der Veranstaltung sein Team aus Neurochirurgen, Orthopäden und - ganz neu - auch die leitende Ärztin der Schmerzmedizin mit.

Ein weiteres „Tischgespräch“ zu Rückenleiden ist für Mittwoch, 13. März, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr geplant. Anmeldungen (siehe oben) sind schon jetzt möglich.

Mehr zu Medizin und Gesundheit in Mülheim

