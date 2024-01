Schnee und Glätte sorgen in Mülheim für kleinere Unfälle

Dichtes Schneetreiben sorgt am Montag für schwierige Verkehrsverhältnisse auf Mülheimer Straßen wie hier an der Saarner Straße in Broich.

Mülheim Straßensperrungen und schwere Unfälle wegen Glätte blieben in Mülheim zum Glück aus. Bis Donnerstag könnte sich die Wetterlage aber verschärfen.

Schnee und Glätte haben den Verkehr in Mülheim am Montag bestimmt. Doch der Polizei zufolge hat es bis zum frühen Nachmittag keine schweren Unfälle gegeben. Lediglich dreimal habe es an verschiedenen Stellen in der Stadt gekracht.

Verletzte habe es dabei keine gegeben, meldet die Polizei. Und auch keine Schwerpunkte wie etwa in Essen, wo eine vereiste Bredeneyer Straße zur Sperrung geführt hatte.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte in Mülheim

Manche Radfahrerin hielt das Wetter aber nicht davon ab, sich auf die Straße zu begeben. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag und Dienstag im Bereich Mülheim und angrenzenden Ruhrgebietsstädten vor Glätte und ab 18 Uhr vor weiterem Frost. Möglicherweise könne es am Mittwoch von 7 Uhr an bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, zu starkem Schneefall und Schneeverwehungen kommen.

