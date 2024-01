Schulranzen-Check in Mülheim: Darauf sollten Eltern achten

Mülheim Hochsaison für den Ranzen-Kauf: Eine Mülheimer Expertin erklärt, was die entscheidenden Faktoren beim Aussuchen und die neuesten Trends sind.

Was ist der ideale Schulranzen für mein Kind? Eine, die diese und andere Fragen rund um das Thema beantworten kann, ist Elke Kretschmar. Sie bringt ihre Schulranzen-Expertise schon 13 Jahre lang bei „Ledermoden Langhardt“ an der Friedrich-Ebert-Straße ein, davon zehn Jahre als Fachverkäuferin und drei Jahre als Filialleiterin. Die Filiale führt eine Vielzahl von Tornister-Marken, überwiegend „Step-by-Step“ und „Ergobag“. Der Tornister habe in den letzten Jahren eine bedeutende Veränderung durchlaufen, wobei er leichter, runder und mitwachsend geworden ist. Jede Kollektion biete mittlerweile verschiedene Modelle, mit einer Herstellergarantie von zwei bis vier Jahren. Damit der passende Tornister gefunden werden kann, sei die Fachberatung vor Ort erforderlich: „Am liebsten mit Termin“, bestätigt Kretschmar.

In der Fachberatung, so die Expertin, vermisst das Personal zunächst die Körpergröße des Kindes. Marken wie „Step-by-Step“ und „Ergobag“ zeichnen sich durch ihre Größenverstellbarkeit von einem Meter bis hin zu 1,50 Meter aus. Die Anpassung erfolge durch unterschiedliche Mechanismen. Bei „Step-by-Step“ dreht man beispielsweise an einer Schraube, während sich bei „Ergobag“ das Rückenteil individuell verstellen lässt. „Die optimale Positionierung liegt oben, mit der Schulter abschließend und kurz oberhalb des Pos, damit der Tornister nicht das Steißbein belastet“, erklärt Elke Kretschmar. Nach der Größenermittlung und Anpassung probiert das Kind den Tornister bei der Beratung ohne Jacke an, um herauszufinden, ob er angenehm am Rücken sitzt.

Es gibt innovative Mechanismen zur flexiblen Größenverstellung des Schulranzens. Sie unterscheiden sich je nach Marke. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Mülheimer Expertin kennt die Wünsche der Kinder

Kretschmar betont, dass viele Kinder „Step-by-Step“ wegen des weicheren Tragegefühls und der besseren Sicht über die Schulter bevorzugen. Beide Marken seien jedoch ergonomisch geprüft. Zudem sei es wichtig, das Verhältnis von Tornister-Gewicht zu Kindergröße zu berücksichtigen, wobei die Standardgewichtung für die leere Tasche bei etwa 990 Gramm liegt. Es stehen auch spezielle Light-Modelle als leichtere Option zur Auswahl.

„Gewöhnlich möchten die Mädchen pink und die Jungs blau. Obwohl letztens war ein Junge da, der wollte auch einen pinken“, berichtet Kretschmar. Designs mit Einhörnern seien bei Mädchen sehr beliebt, während die Jungen anscheinend eher Tornister mit Autos oder Raumschiffen bevorzugen. Aktuell seien Kinder weniger interessiert an großen Motiven auf den Tornistern; stattdessen seien coole Accessoires wie „Magic Mags“, Magneten, oder „Kletties“ mit Klettverschluss sehr beliebt, die sich bei Bedarf einfach abnehmen lassen. Beim Material setzten Hersteller vermehrt auf recycelte PET-Flaschen, wiederaufbereitetes Meeresplastik und faire Arbeitsbedingungen in der Herstellung.

„Magic Macs“, so wie das Einhorn links und „Kletties“, so wie das Raumschriff rechts, sind die neuesten Trends der Schulranzenmode. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Schulranzen in Mülheim kaufen: Diese Kosten erwarten Eltern

Damit die Kinder auch im Dunkeln gut sichtbar sind, rüsten die meisten Marken Schulranzen mit Reflektoren aus. Wer dies als nicht ausreichend empfindet, könne zusätzlich fluoreszierende Sets mit Reflektorenmaterial oder spezielle Tornister-Editionen kaufen. „Das läppert sich“, erzählt Kretschmar. Alleine die Tornister fingen bei 270 Euro an. Für den Fall, dass Eltern sich einen Tornister nicht leisten können, bietet Ledermoden Langhardt die Möglichkeit, Reklamationsartikel auszuleihen. Dabei handele es sich um Taschen, die wegen eines Makels zurückgegeben oder umgetauscht wurden, aber noch funktionsfähig sind. Diese seien dann für die Dauer von einem Schuljahr auszuleihen und danach unbeschädigt zurückzugeben.

Die Filialleiterin erzählt, dass einige Eltern den Einkauf im Internet als kostengünstiger empfinden, ohne dabei die Serviceleistungen zu berücksichtigen, die sie in einem Fachgeschäft erhalten. „Manchmal kommen Kunden ins Geschäft, um sich beraten zu lassen, und kaufen den Tornister dann im Internet“, beklagt Kretschmar. Einige Geschäfte sollen sogar eine Gebühr in Höhe von 20 Euro für eine Fachberatung abrechnen, damit solche Fälle nicht mehr vorkommen. Bei Ledermoden Langhardt gibt es die Beratung kostenlos. „Früher war das anders“, bedauert Elke Kretschmar.

Mülheimer Ranzenladen veranstaltet Aktionstag am 3. Februar

Am 3. Februar veranstaltet Ledermoden Langhardt einen Aktionstag. Mit doppelter Besetzung und einem gut gefüllten Lager stehen Ledermoden Langhardt und die Koffer Ecke bereit, um Eltern mit ihren Kindern für den perfekten Tornister zu beraten. „Selbstverständlich können Eltern und Kinder auch zu anderen Zeiten im Laden vorbeischauen und sich fachkundig beraten lassen“, betont Kretschmar.

