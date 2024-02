Schwere Verbrechen anderswo: Festnahmen jeweils in Mülheim

Versuchter Totschlag in Köln, Totschlag in Essen: Verdächtige nahm die Polizei in den vergangenen Tagen jeweils in Mülheim fest.

Köln/Essen/Mülheim Mülheim ist jetzt besonderer Ort für Fahndungserfolge der Polizei nach schweren Verbrechen gewesen. Es ging jeweils um (versuchten) Totschlag.

Totschlag und versuchter Totschlag: Die Taten ereigneten sich in den vergangenen Tagen an anderen Orten, Mülheim war aber der Ort, an dem die Polizei zugriff und Tatverdächtige festnahm.

Fall 1 ereignete sich in Köln: Dort war am vergangenen Freitagabend eine 23-jährige Frau vor einem Restaurant angegriffen und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Als dringend tatverdächtig gilt der 29-jährige Ex-Freund der Frau, der von Fahndern einer Mordkommission später in Mülheim aufgespürt und festgenommen wurde. Warum sich der in Köln gemeldete Mann nach der Tat in Mülheim aufhielt, blieb unklar. Die Hintergründe dessen seien Gegenstand der Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft Köln auf Nachfrage.

Totschlag in Essens Innenstadt: Festnahme am Mülheimer Hauptbahnhof

Die Frau habe Stichverletzungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten, ihr Zustand sei stabil, hieß es. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Den Erkenntnissen zufolge soll der ehemalige Lebensgefährte der jungen Frau am späten Freitagabend, in einem parkenden Auto sitzend, aufgelauert und sie zu Fuß verfolgt haben. Nach der Tat sei er zunächst ebenfalls zu Fuß geflüchtet, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 29-Jährige sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Fall 2 ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Essener Innenstadt. Dort kam ein 32-Jähriger gewaltsam zu Tode. Nach ersten Ermittlungen hatte das Opfer in der Fußgängerzone Streit mit zwei Männern. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung sei der 32-Jährige zu Boden gegangen, die beiden anderen Männer seien Richtung Essener Hauptbahnhof geflüchtet, berichtete ein Zeuge laut Mitteilung. Später starb der Verletzte im Krankenhaus.

Die beiden Geflüchteten - 25 und 29 Jahre alt - seien kurz danach aufgrund der Personenbeschreibung am Mülheimer Hauptbahnhof festgenommen worden. Gegen den 29-Jährigen habe sich der Verdacht des Totschlags erhärtet, er sitzt in U-Haft. Der jüngere Mann wurde entlassen. Das Opfer wurde obduziert. Todesursache war demnach stumpfe Gewalt. (dpa/sto)

