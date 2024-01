Silvester 2023/24 in Mülheim ist auch schon wieder Geschichte. Die Polizei zog am Morgen danach eine Bilanz für ihre Einsätze.

Blaulicht Silvesternacht in Mülheim: So fällt die Bilanz der Polizei aus

Mülheim Nach der Essener Randale im Jahr zuvor hatte die Polizei auch in Mülheim zu Silvester mehr Beamte auf der Straße. So fällt ihre erste Bilanz aus.

Die Polizei in Essen und Mülheim hat eine einsatzstarke Silvesternacht hinter sich. Doch sie sieht einen Unterschied zum Vorjahr.

„Insgesamt handelte es sich aus polizeilicher Sicht um eine durchaus normale Silvesternacht mit typischen Einsätzen, die die Intensität des letzten Jahres nicht erreichte“, hieß es im Polizeibericht vom Neujahrsmorgen. Die größte Ansammlung von Personengruppen stellt die Polizei auf Essens Kennedyplatz fest - sie zählte dabei rund 4000 Personen. In Mülheim war alles wenig überraschend eine Nummer kleiner: 50 Personen stark war nach Beobachtung der Polizei die größte Menschenmenge an der Zentralhaltestelle in der Stadtmitte.

Polizei zur Silvesternacht in Mülheim: Nur „das übliche Einsatzgeschehen“

„Aufgrund der starken Kräftelage war die Polizei immer wieder schnell vor Ort, um drohende Gefahren abzuwenden, Tatverdächtige zu stellen und zu identifizieren sowie durch Präsenz für einen geordneten Ablauf der Feierlichkeiten zu sorgen“, hieß es am Morgen danach. Auch in diesem Jahr sei es zur unsachgemäßen Verwendung von Pyrotechnik gekommen, bei der vereinzelt auch Einsatzkräfte und deren Fahrzeuge das Ziel von Raketen und Knallkörpern gewesen seien, benannte die Polizei allerdings entsprechende Vorfälle nur für Essen. Für Mülheim stellte sie kurz und knapp fest: „Über das übliche Einsatzgeschehen hinaus gab es keine herausragenden Sachverhalte.“

