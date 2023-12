Stadt Mülheim macht dicht - Betriebsferien mit Notdiensten

Mülheim Die Mülheimer Stadtverwaltung macht bald Winterpause, doch für dringende Fälle gibt es Notdienste. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Die Mülheimer Stadtverwaltung geht in der Woche nach Weihnachten in die Betriebsferien. Mit dieser Maßnahme sollen Energie- und Personalkosten eingespart werden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Mitarbeitenden setzen dafür ihren Urlaub ein. Geschlossen ist die Verwaltung vom 24. Dezember 2023 bis einschließlich 1. Januar 2024. Der normale Dienstbetrieb beginnt wieder am 2. Januar.

Auch das Bürgeramt, die Bürgeragentur sowie das Technische Rathaus schließen. „Sicherheit und Ordnung sind selbstverständlich auch ‚zwischen den Jahren‘ sichergestellt“, betont Stadtsprecherin Tanja Schwarze. Notdienste wird es im Jobcenter und im Sozialamt geben.

Mülheimer Jobcenter und Sozialamt helfen in Notfällen

Im Mülheimer Jobcenter wird am 27. und 28. Dezember von 8 bis 13 Uhr und am 29. Dezember von 8 bis 14 Uhr ein Notdienst für die Standorte Eppinghofer Straße und Kaiser-Wilhelm-Platz eingerichtet. Im Sozialamt gilt: Zu den jeweils üblichen Öffnungstagen und -zeiten gibt es bis 12.30 Uhr einen Notdienst für den Bereich „Wirtschaftliche Hilfen für besondere Personengruppen (Asyl)“ an der Ruhrstraße 1. Dort können aber nur dringende Notfallanliegen bearbeitet werden.

Die Beratungsstelle des Sozialamts für schwerbehinderte Menschen ist erst ab Montag, 8. Januar 2024, wieder besetzt, so dass Anfragen nicht oder nur verzögert beantwortet werden können. Terminvereinbarungen sind zwischen dem 23. Dezember und 7. Januar 2024 ebenfalls nicht möglich. Dringende Anliegen können direkt beim zuständigen Amt für Soziales und Wohnen in Essen geklärt werden (Klinkestraße 29-31, 45136 Essen, Tel.: 0201 / 88-50583, schwerbehindertenrecht@sozialamt.essen.de).

Friedhofsverwaltung bleibt in dringenden Fällen erreichbar

Die Vergabestelle der Stadt Mülheim ist über die Betriebsferien hinaus am 2. und 3. Januar 2024 nicht besetzt. Anliegen können wieder ab dem 4. Januar 2024 bearbeitet werden. Die Friedhofsverwaltung am Hauptfriedhof bleibt für dringende Angelegenheiten in den Betriebsferien erreichbar.

Der Museumsshop im Kunstmuseum ist noch bis einschließlich 22. Dezember geöffnet, montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Bis einschließlich 5. Januar 2024 bleibt der Shop geschlossen. Auch das Büro des Kunstmuseums ist vom 23. Dezember bis 5. Januar nicht besetzt.

Weihnachtspause in der Mülheimer Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek im Medienhaus sowie die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken schließen vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar. In dieser Zeit können auch keine Medien über den Automaten im Foyer der Stadtbibliothek zurückgegeben werden. Ab 2. Januar 2024 gelten für alle Büchereien wieder die üblichen Öffnungszeiten. Der Lesesaal des Stadtarchivs im Haus der Stadtgeschichte schließt am Donnerstag, 21. Dezember, um 16 Uhr. Ab 2. Januar ist er wieder wie gewohnt geöffnet.

Das Tierheim an der Horbeckstraße schließt vom 21. Dezember bis einschließlich 1. Januar. Den Notdienst für Fundtiere übernimmt die Berufsfeuerwehr unter den Telefonnummern 0208 / 455-3790 oder -3792. In Notfällen kann bis 13 Uhr eine Nachricht auf den Anrufbeantworter des Tierheims unter 0208 / 372211 gesprochen werden; dieser wird regelmäßig abgehört.

Südbad erweitert Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

Der Arche-Park im Witthausbusch bleibt an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Vom 26. bis 30. Dezember öffnet er täglich von 11 bis 17 Uhr. An Silvester und am Neujahrstag bleibt der Arche-Park zu.

Den Ziegen und allen anderen Tieren im Mülheimer Arche-Park stehen ein paar ruhige Tage bevor. Am zweiten Weihnachtsfeiertag können Besucher kommen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Auch in den Mülheimer Hallenbädern gibt es Feiertagspausen: Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar bleiben sowohl das Friedrich-Wennmann-Bad als auch das Hallenbad Süd geschlossen. An den übrigen Tagen der Weihnachtsferien erweitert die SWiMH gGmbH die Öffnungszeiten im Hallenbad Süd. Das Wennmann-Bad öffnet wie gewohnt. Genaue Öffnungszeiten und aktuelle Infos zu den Mülheimer Bädern gibt es auf www.swimh.de.

