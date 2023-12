Tarifstreit: 850 Mülheimer Beschäftigte legen Arbeit nieder

Mülheim Im Streit um bessere Tarife in der Stahlbranche gibt es keine Einigung. In einem Mülheimer Unternehmen wird nun 24 Stunden gestreikt.

Drei Mal traten die Tarifparteien im Tarifkonflikt bereits zusammen, nun endete auch die vierte Verhandlung ohne eine Einigung. Die Gewerkschaft IG Metall hat nun den Streik ausgerufen für 24 Stunden. 850 Beschäftigte in den Mülheimer Unternehmen Europipe und Salzgitter Mannesmann Grobblech haben deshalb ab Donnerstagmorgen, 6 Uhr, ihre Arbeit niedergelegt.

Die Gewerkschaft fordert 8,5 Prozent mehr Geld sowie die Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Mit in der Verhandlung sind ebenfalls die Tarifverträge zur Altersteilzeit, zu Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung.

IG Metall: „Angebot ist weit von möglichen Endergebnis entfernt“

Dagegen boten die Arbeitgeber eine Einmalzahlung von 1000 Euro für Januar 2024 sowie eine Erhöhung der Löhne um 3,5 Prozent für eine Laufzeit von 19 Monaten und ab kommenden Juli.

Für Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW und Verhandlungsführer für die nordwestdeutsche Stahlindustrie, sieht den Einigungsversuch als gescheitert an, denn „dieses Angebot ist so weit von einem möglichen Endergebnis entfernt“. Uneinig sei man sich vor allem in der Frage der Entgelterhöhung geblieben, so Giesler, obwohl die Arbeitnehmerseite bei der Arbeitszeit auch Schritte in Richtung eines Lösungsmodells gegangen seien. „Diese Eskalation haben die Arbeitgeber durch ihr enttäuschendes Angebot sich selbst zuzuschreiben“.

Ab Donnerstag, 6 Uhr, werden sich die Beschäftigten der Europipe und Salzgitter Mannesmann Grobblech vor dem Tor 4 an der Sandstraße 10 zu Kundgebungen treffen. Die Hauptkundgebung beginnt um 13 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Die nächste Verhandlung ist für Freitag, 15. Dezember, 15 Uhr, in Düsseldorf angesetzt.

