Premiere im Theater an der Ruhr in Mülheim: Das Collective Ma‘louba zeigt am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr „The Long Shadow of Alois Brunner“.

Der preisgekrönte palästinensisch-italienische Regisseur Omar Elerian arbeitet bei „The long shadow of Alois Brunner“ zum zweiten Mal mit dem Collective Ma’louba (Ma’louba = „auf den Kopf gestellt“) zusammen (nach „The return of Danton“, 2021). Am Sonntag, 3. Dezember, um 18 Uhr kommt „The Long Shadow of Alois Brunner“ auf Arabisch mit deutschen Untertiteln im Theater an der Ruhr heraus.

Worum geht es? Zwei Schauspieler (Mohamd Alrashi und Wael Kadour) kommen zu den Proben mit Textfragmenten, historischen Dokumenten und persönlichen Erinnerungen. Sie rätseln, worum es in ihrem Stück gehen soll? Welche Rollen sollen sie spielen? Die Dokumente befassen sich mit der wahren und schockierenden Geschichte des Nazi-Verbrechers Alois Brunner, der unbehelligt in der jungen BRD abtauchen konnte. 1954 setzte er sich nach Damaskus ab. Vom dortigen Regime geschützt, war er am Aufbau des brutalen Geheimdienstes beteiligt.

Mülheims Theater an der Ruhr: Fragen der Gerechtigkeit

Der syrische Dramatikers Mudar Alhaggi, stellt sich in den unvollendeten Szenen vor, er habe Brunner als jungen Mann in Damaskus getroffen. Er schreibt auch darüber, wie er mit seinem derzeitigen Exil in Berlin zurechtkommt. Warum aber ist Mudar verschwunden? Warum hat er das Stück nicht beendet? Teils in Archivrecherchen, teils in einer detektivischen Untersuchung oder in einem Reenactment enthüllen die Schauspieler „zerbrechliche und zutiefst bewegende Erlebnisse, traumatische Lebensverläufe, Endlosschleifen von Ängsten, Lügen und der Hoffnungen“. In „The long shadow of Alois Brunner“ geht es „um Fragen der Gerechtigkeit, des Untertauchens, der Fluchterfahrung und des Theaters als Akt der Enthüllung. Zweite Vorstellung: 7. Januar 2024, Karten (15/9 Euro) auf theater-an-der-ruhr.de

Mehr zum Theater an der Ruhr:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim