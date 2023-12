Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall am Nikolaustag (6. Dezember)

Polizei Überfall in Mülheim: Vier Unbekannte greifen 17-Jährigen an

Mülheim Die Tat ereignete sich am 6. Dezember. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall im Bahnhof Mülheim-Styrum beobachtet haben.

Vier Unbekannte haben am Nikolaustag (Mittwoch, 6. Dezember) einen 17-Jährigen im Styrumer Bahnhof angegriffen. Während der junge Mülheimer am Gleis 3 auf den Zug wartete, lief eine Gruppe von vier jungen Männern auf ihn zu. Sie bauten sich vor ihm auf und pöbelten ihn an. Einer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Als der 17-Jährige versuchte, sich zu wehren, schlugen und traten die weiteren drei Unbekannten ebenfalls auf ihn ein. Als sie versuchten, den Jugendlichen auf die Bahngleise zu werfen, kam ein unbeteiligter Zeuge diesem zu Hilfe. Daraufhin flüchteten die vier Angreifer in unbekannte Richtung. Der 17-jährige Mülheimer wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den beteiligten jungen Männern machen können. Wer Hinweise geben kann, sollte sich melden bei der Polizei Essen unter Tel. 0201/829-0.

