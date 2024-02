Mülheim Nach einem Zusammenprall mit einem Kombi am Sonntagnachmittag in Mülheim flüchtet ein verletzter Hund. Tierschützer wagen einen Rettungsversuch.

Wer ein Tier mit seinem Auto verletzt und dennoch weiterfährt, begeht Fahrerflucht - möglicherweise sogar schwerwiegend „mit Vorsatz“. Einen Autofahrer an der Aktienstraße in Mülheim kümmerte das offenbar wenig, als er am Sonntagnachmittag einen jungen Hund anfuhr und sich nach kurzem Anhalten wieder auf den Weg machte. Zum Glück für das geschockte Tier: Ein Beobachter des Zusammenpralls verständigte die Essener Tierrettung.

Es soll gegen 16 Uhr an der Ecke Aktienstraße, Friedrich-Ebert-Straße passiert sein: Der getroffene Hund soll dabei durch die Luft geschleudert worden sein und sich mehrfach überschlagen haben. Der Fahrer in einem silbernen Kombi fuhr kurz darauf weiter. Der Hund hingegen lief panisch davon.

Flüchtiger Fahrer noch nicht ermittelt

Der junge Hund konnte schonend gefangen und in eine Tierklinik gebracht werden. Der Halter wird noch gesucht. Foto: KDF-TV & Picture Germany / WAZ

Ein Beobachter der Szene konnte dem Hund jedoch zu einer nahen Waschstraße folgen, wo sich das Tier zwischen einer Wand und einem Baum versteckt hatte. Der Mann rief daraufhin die Essener Tierrettung an, weil die Feuerwehr in einem Einsatz war und nicht helfen konnte. Die Tierretter kamen mit zwei Einsatzfahrzeugen nach Mülheim - und einem großen Fangnetz aus Biotanematerial.

So konnte der angeschlagene Hund schonend gesichert und anschließend zu einer Tierklinik gefahren werden. Noch nicht ermittelt ist jedoch der Halter des Tieres sowie der geflüchtete Autofahrer.

