Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender

Ob ein Besuch im Museum oder auf dem Trödelmarkt, Theater oder Konzert, Nachbarschaftsfeste oder sportliche Aktivitäten im Freien: In unserem Freizeitkalender bieten wir stets aktuell eine große Übersicht, was Mülheim an Veranstaltungen im Kultur- und Freizeitbereich zu bieten hat. Unsere aktuelle Übersicht bietet eine Auswahl an Veranstaltungen für die ganze Familie.

Bis 26. November: Ruhr Gallery zeigt provokante Kunst

Zorn, Faulheit und Habsucht halten in Mülheim Einzug. Provokant und feinsinnig beziehen Kunstschaffende der Ruhr Gallery, Ruhrstraße 3, Positionen zum Zeitgeist. „Müßiggang ist aller Laster Anfang“ – wie das Rädchen mit seinen marionettenartigen Fäden treibt auch das Sprichwort ein bizarres Familiengemälde an: der Vater mit Monokel im Geldscheinanzug, die Kinder mit Hitlerbärtchen und Euro-Schnabel. Künstler Georg Overkamp hat seine neue Installation für die Mülheimer Ruhr Gallery an Bertolt Brechts und Kurt Weils „Sieben Todsünden“ angelehnt. Die Moral als heuchlerischer Antrieb einer maroden Gesellschaft – Bezüge zu heute dringend erwünscht. Die Besuchszeiten der Ausstellung sind Donnerstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakte: Georg Overkamp, 0152 31 71 10 49, overart@email.de und Alexander-Ivo Franz, 0208 46 94 95 67, info@galerie-an-der-ruhr.de. Der Eintritt ist frei. Den kompletten Bericht lesen Sie hier

Zorn, Stolz, Habsucht, Unzucht, Neid, Faulheit, Völlerei -- die sieben Todsünden suchen Mülheim heim. Inspiriert von Bertolt Brecht und Kurt Weil haben Künstler der Mülheimer Ruhrgallery eine vielseitige Ausstellung aus verrückten Maschinen, Klangbildern, provozierenden Darstellungen und gesellschaftskritischen Collagen geschaffen. Foto: Foto: Dennis Vollmer

12. bis 26. November: Orgeltage in der Pfarrkirche St. Mariae Geburt

An der großen Klais-Orgel der Pfarrkirche St. Mariae Geburt auf dem Mülheimer Kirchenhügel finden wieder die „Orgeltage an St. Mariae Geburt“ statt. An drei Sonntagabenden erklingt die Orgel konzertant jeweils um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Kantor Jens-Christian Vogel eröffnet am Sonntag, 12. November, die Konzertreihe. Auf dem Programm stehen Orgelwerke von Bach, Dietrich Buxtehude und vor allem eine große Choralfantasie von Max Reger, dessen 150. Geburtstag die Musikwelt gedenkt. Organist Alexander Grün spielt am 19. November unter dem Titel „Suites für Orgel“ Werke von Bach, Fauré und Ravel. Christopher Skilton stellt am 26. November symphonische Werke von Mendelssohn, Reger, Duruflé und Dupré unter dem Thema „Leben, Tod und Auferstehung“ vor.

Ab 27. November: Weihnachtsmärkte in Mülheim: Die Klassiker auf einem Blick

Von der Schleuseninsel bis Schloß Broich: In Mülheim kann man besonders gut in Weihnachtsstimmung kommen. Was dieses Jahr geplant ist lesen Sie hier in unserer Übersicht.

Bis 20. Dezember: Ausstellung von Jochen Leyendecker in der Galerie 46

Jochen Leyendecker liebt den antiken Torso. Das sieht man sofort, wenn man durch seine Ausstellung in der Galerie 46 geht. „Das ist das Erbe meiner humanistischen Schulbildung“, sagt der ehemalige Otto-Pankok-Schüler. Hier konnte man Griechisch und Latein lernen und damit auch in die Kunstwelt der Antike eintauchen. Seine Werkschau ist bis Mittwoch, 20. Dezember, dienstags bis freitags jeweils zwischen 10 und 18 Uhr im Atelier 46 unter dem Dach der Holzrahmenhandlung Vogt an der Aktienstraße 46 zu sehen

18. November bis 14. Januar: Hans Grohmann-Werke in der Galerie d´Hamé

Kunstwerke von Hans Grohmann (1897-1933), einem Zeichner, Bohemian und Mordopfer, sind vom 18. November bis 14. Januar in der Galerie d’Hamé an der Schloßstraße 29 zu sehen. Die Vernissage findet am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr statt. Eine Einführung gibt dann Dr. Burkhard Biella vom Museum St. Laurentius. Für den musikalischen Rahmen sorgt Gabriele Gräfe (Violine).

Der Werbegrafiker und Porträtist Hans Grohmann wurde am 26. Mai 1933 von SA-Schergen entführt, gefoltert und im Duisburger Wald erschossen. Er war ein vielseitiger Künstler, der in Duisburg aufwuchs. Schon als Jugendlicher war er in der Wandervogelbewegung künstlerisch aktiv. Im Ersten Weltkrieg diente er als Leutnant, erhielt das Eiserne Kreuz. Nach dem Krieg studierte er an der Essener Kunstgewerbeschule/Folkwangschule. Er pflegte auch freundschaftliche Kontakte zur Künstlergruppe „Das Junge Rheinland“ und betrieb in Duisburg einen Buch- und Kunstladen.

„Hans Grohmann, der heute zu Unrecht fast vergessen ist, war ein begnadeter Porträtist, der nur mit dem Bleistift arbeitete. Dabei erstaunt, wie unterschiedlich er Gesichter auf dem Papier zu Charakterstudien formte“, schrieb ein Kunstkritiker. Viele bekannte Literaten, Musiker, Komponisten sowie Tänzer haben sich von Hans Grohmann zeichnen lassen.

22. und 26. November: Evensongs in der Petrikirche

In dieser Woche finden gleich zwei Evensongs in der Petrikirche am Pastor-Barnstein-Platz statt. Am Mittwoch, 22. November, singt die Kantorei um 19 Uhr einen Evensong zum Buß- und Bettag. Es werden Werke von Smith, Walmisley, Mendelssohn, Farrant und Rheinberger zu hören sein. Gijs Burger spielt Orgel, die musikalische Leitung des Abends hat Christoph Gerthner. Am Sonntag, 26. November, singt dann der Kammerchor um 18 Uhr einen Evensong zum Ewigkeitssonntag mit Werken von Gibbons, Smith, Howells und Harris. Christoph Gerthner spielt Orgel, die musikalische Leitung hat Gijs Burger. Der Eintritt für die Evensongs ist frei, Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn. Die Liturgin bei beiden Veranstaltungen ist Pfarrerin Sabine Sandmann.

24. und 26. November: Gretchen 89 ff im Backsteintheater

Das Mülheimer Backsteintheater präsentiert „Gretchen 89 ff.“ am Freitag, 24. November, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr in der alten Villa an der Schulstraße 10. Der Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Die Inszenierung des Theaterstück von Lutz Hübner wirft einen Blick auf die szenische Arbeit an einer ganz bestimmten Theaterszene, auf die „Kästchen-Szene“ aus Goethes „Faust“. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Eintrittskarten und weitere Infos gibt es unter: www.backsteintheater.de.

24. November: Ewald Frie liest in der Buchhandlung Bücherträume

Die Lesung mit dem Sachbuchpreisträger 2023 Ewald Frie wechselt den Ort: Die Kooperationsveranstaltung von VHS Mülheim und Buchhandlung Bücherträume findet nun nicht wie geplant in den Räumen der Volkshochschule statt, sondern lädt am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr in die Buchhandlung Bücherträume, Prinzeß-Luise-Straße 9, ein. Der Autor und Geschichtsprofessor liest aus seinem Buch „Ein Hof und elf Geschwister“, mit dem er dieses Jahr den Sachbuchpreis gewonnen hat. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf in der Buchhandlung Bücherträume.

25. November: Apfelbaum kaufen und Punsch trinken

Zum weihnachtlichen Baumverkauf lädt der Mülheimer Obstgarten e.V. am Samstag, den 25. November, von 11 bis 16 Uhr auf das Gelände an der Waldbleeke 39 ein. Zum Abschluss des Jahres kann man dort noch einen Apfelbaum kaufen und bei Punsch, Reibekuchen und Weihnachtsmusik die schöne Atmosphäre genießen, sich austauschen und Tipps und Tricks zur Pflege von Obstbäumen bekommen.

25. November: Adventmarkt im Gärtnerverein

Der Kleingärtnerverein an der Römerstraße e.V., Heidestraße 87a, Styrum, veranstaltet am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr einen Adventmarkt in seinem Vereinsheim. Neben selbstgebastelter Weihnachtsdekoration, Adventskränzen und Gestecken gibt es Imkereiprodukte eines Mülheimer Imkers sowie wunderschöne selbstgebastelte Vogelhäuser und Gartendeko.

25. November: Wintermarkt im Fliednerdorf

Nach der Corona-Pause lädt die Theodor Fliedner Stiftung am Samstag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr zum Wintermarkt der Betriebsstätte der Fliedner Werkstätten, Am Mühlenhof 150, ein. Neben dem Angebot an handgefertigten Produkten und Geschenkideen gibt es auch die Gelegenheit, sich bei Stockbrot am Lagerfeuer aufzuwärmen und die Stimmung bei passender Musik zu genießen. Eine Ausstellung mit Werken der Dorfbewohner rundet das Angebot ab.

25. November: „Spannende Saiten“ mit dem Zupforchester

„Spannende Saiten” - unter diesem Motto steht das Konzert des Mülheimer Zupforchesters im Kammermusiksaal der Stadthalle am Theodor-Heuss-Platz. Am Samstag, 25. November, spannen die Musiker im Herbstkonzert ab 19 Uhr einen großen Bogen über die Geschichte der Saiten- und Zupfinstrumente. Zusammen mit der Mandolinistin Jeannette Mozos del Campo werden Schlüsselwerke der Literatur für Mandoline und Zupforchester präsentiert. Hierzu zählen die Werke “Variationen über ein altfranzösisches Volkslied“ von Heinrich Konietzny und das „Konzertino für Solo-Mandoline und Zupforchester“ von Hermann Ambrosius sowie das “Concerto C-Dur” von Antonio Vivaldi. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf unter http://konzert.zupfmusik.eu oder über die Mitglieder des Orchesters.

25. November: Gospel für den guten Zweck

Wer Gospels mag und gerne eine gute Sache unterstützen möchte, sollte sich Samstag, 25. November, vormerken: Dann geben Kofi Akotos Trinity-Gospelsingers und Jugendliche der Realschule Broich um

18 Uhr ein Gospelkonzert in der Schulaula an der Holzstraße 80. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Denn mit dem Konzerterlös soll der 2015 von Kofi Akoto gegründete Verein "Ein Lächeln für Ghana" unterstützt werden. Der Verein unterstützt in Akotos Heimatland Ghana Schüler, Schulbauten und leistet praktische Soforthilfe für Familien und Kinder in Not.

27. November: Gewalt an Frauen - Fachtagung in der Wolfsburg

Die Wolfsburg und die Gleichstellungsstelle der Stadt Mülheim, der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt sowie die Zentrale Gleichstellung der Hochschule Ruhr West laden zu einer ganztägigen Fachtagung zum Thema „(Neue) Gewalt gegen Frauen“ für Fachkräfte und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern ein. Im Mittelpunkt der Tagung am Montag, 27. November, 9 bis 17 Uhr in der Wolfsburg, Falkenweg 6, steht die Frage, was konkret gegen Gewalt an Frauen getan werden kann. Schon seit ihrer Gründung im Jahr 2009 setzt sich die Hochschule Ruhr West für die Gleichstellung der Geschlechter und Diversität innerhalb der Hochschule ein. Simone Krost und Kathi Mulder von der zentralen Gleichstellung der Hochschule Ruhr West halten daher einen Workshop zum Thema „Organisationen und sexuelle Gewalt: Wie können wir präventive Maßnahmen entwickeln und im Ernstfall angemessen reagieren?“. Neben spannenden Vorträgen und Diskussionen finden auf der Fachtagung weitere Workshops ausgewiesener Expertinnen und Experten statt. Die Anmeldung ist bis zum 17. November möglich unter der Tagungsnummer A23185 an akademieanmeldung@bistum-essen.de, unter 0208 99919-981 oder über www.die-wolfsburg.de

29. November: Kino und Poerty-Slam rund um Inklusion

Die AWO lädt ein zu einem Filmabend rund um das Thema Inklusion ein. Am Mittwoch, 29. November, wird um 14 Uhr im Rio Filmtheater der Film „Wochenendrebellen“ mit

anschließendem Talk mit Vertretenden der in der Behindertenarbeit tätigen Vereine, Betroffenen sowie Autor und Poetry-Slammer Kai Bosch eingeladen. Dieser tritt mit seinem Programm „We proudly present…“ im Anschluss um 18 Uhr im AWO-BuSS, Bahnstraße 18, auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldung unter info@awo-mh.de.

1. Dezember: Weihnachtsprogramm mit René Steinberg im Ringlokschuppen

Weihnachten soll fröhlich sein,... und besinnlich. Aber vor allem schön. Und gerade weil wir das so sehr wollen, stressen wir uns - „Ach“ - bis zur Besinnungslosigkeit, erleben Stress, Kaufwahn und treffen uns zum traditionellen Familienzwist. René Steinberg meint: Schluss damit! Die Devise seines neuen Weihnachtsprogramms: „make Weihnachten great again“. Und der Weg dahin geht über’s Lachen. Das Weihnachtsprogramm „Ach, du fröhliche,..“ ist der Nachfolger des erfolgreichen Weihnachtsprogramms „Irres ist festlich“. Mit dem Programm ist René Steinberg am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich, zu sehen. Der Eintritt kostet im VVK ab 27,50 Euro zzgl. Gebühr.

1. Dezember: Tierra Negra im Kloster Saarn

Tierra Negra - Leo Henrichs und Raughi Ebert -, erzählt auf den Gitarren mitreißende Tongeschichten voller Emotion, Leidenschaft und Lebensfreude. Das Publikum erlebt zwischen hypnotischen Balladen und einem lodernden Rhythmusgewitter das gesamte Klangspektrum von Musik. Live und in höchster künstlerischer Präzision dargebracht – handgemacht, packend und emotional. Auf dem Konzert, am 1. Dezember, 20 Uhr, in der Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53, wird die neue CD „Ritmo Del Mar“ vorgestellt, bei der es wieder gelungen ist, die sommerlich-mediterrane Leichtigkeit des Südens mit den Gitarren einzufangen. Eintritt: 10 Euro / ermäßigt 8 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter: 0208 48 75 55 oder per Mail: klostersaarn@muelheim-ruhr.de

2. Dezember: Tresenlesen mit Frank Goosen & Jochen Malmsheimer

Nach 20 Jahren kehrten Frank Goosen und Jochen Malmsheimer 2020 zurück auf die gemeinsame Bühne, zurück nach Sloegenkoegen. Nun feiern sie ihre Ankunft in Hengenbengen, denn auch wenn Sloegen Hengen meint und Koegen Bengen, ist der Weg ein weiter, wenn auch wortlandschaftlich sehr schön. Die Herren werfen erinnerungsumflort manchen Blick zurück und vielleicht auch gegenwartsbesessen einen oder zwei seitwärts oder zukunftsfroh nach vorne, denn das Auge liest bei Günther würdevoll und preiswert mit. Seltsam? Aber so steht es geschrieben. Und zwar hier. Und jetzt werden wir alle Schweden. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr, in der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, statt. Der Eintritt kostet im VVK ab 29 Euro zzgl. Gebühr.

8. Dezember: Dream-Team an Viola und Violine

Zwei herausragende Solistinnen vereint in einem Sinfoniekonzert: Die international renommierte Geigerin Isabelle van Keulen und Sindy Mohamed, eine junge Bratschistin auf dem Weg zur Weltkarriere, sind am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu erleben. Gemeinsam mit der Deutschen Kammerakademie Neuss spielen sie die Sinfonie Nr. 29 und die Sinfonia concertante von Wolfgang Amadeus Mozart, ergänzt um eine sphärisch-warme zeitgenössische Komposition von Pēteris Vasks.

Dabei leitet Isabelle van Keulen das Orchester und findet in Mozarts Sinfonia concertante als Solistin mit Sindy Mohamed zusammen. Die beiden Top-Musikerinnen werden zum Dream-Team an Viola und Violine – im Zusammenspiel mit dem international besetzten Neusser Ensemble, das für seinen unverwechselbaren Streicherklang bekannt ist. Beide Solistinnen werden um 19.40 Uhr auch schon beim Einführungsgespräch zum Konzert dabei sein. Tickets ab 15 € (ermäßigt: 7,50 €) gibt es bei der Touristinfo Mülheim, Schollenstraße 1, Telefon: 0208 – 960 960 sowie unter www.reservix.de.

9. Dezember: Irish Coffee im Kloster Saarn

Die fünf Musikerinnen und Musiker der Band Irish Coffee laden seit vielen Jahren zum irischen Konzert in die Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53 ein. Am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr, gibt es traditionelle sowie neu arrangierte Musik von der grünen Insel zu hören. Der Eintritt ist frei.

10. Dezember: Chorpus Delicti - ein Konzert zur Weihnacht

Der Frauenchor besteht aus knapp 20 engagierten Sängerinnen und dem Chorleiter Tilman Wohlleber. Musikalisch umfasst das Repertoire die Bereiche Pop, Rock, Latin, Folk, Klassisches und auch Geistliches. Ob A cappella oder zur Klavierbegleitung: Die Frauen singen, was ihr Herz aufgehen lässt. Sie sind offen für jeden Musikstil und für jede Weiterentwicklung zu haben. Das Konzert findet am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr, in der Begegnungsstätte Kloster Saarn, Klosterstraße 53, statt. Der Eintritt kostet 6 Euro / ermäßigt 4 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter: 0208 48 75 55 oder per Mail: sabine.klischat@muelheim-ruhr.de

13. Dezember: Ben Becker liest Joseph Conrad: Apokalypse - Herz der Finsternis

Lesungen mit Ben Becker sind keine Wasserglas-Veranstaltungen, sondern Ereignisse. Das gilt umso mehr für die auf Joseph Conrads großem Werk basierende Lesung. Es gibt nur wenige Schauspieler, die der Originalerzählung von Francis Ford Coppolas filmischen Meisterwerk „Apokalypse Now“ eine Stimme geben können – und Ben Becker ist ohne Zweifel die Idealbesetzung, scheint er doch von der Reise ins Herz der Finsternis mehr als jeder andere zu wissen. Becker erzählt die Geschichte des englischen Kapitäns Marlow, der auf dem Dampfer einer belgischen Handelsgesellschaft im Kongo anheuert. Seine Mission: den schwarzen Fluss hinaufzufahren, ins Herz des afrikanischen Kontinents, wo ein Handelsagent namens Kurtz sich ein eigenes Reich geschaffen hat, in dem er Gott spielt. Diesen Mann soll Marlow finden und in die Zivilisation zurückbringen, doch stattdessen zieht ihn Kurtz immer tiefer hinein in das Grauen. Die Lesung findet am Mittwoch, 13. Dezember, um 20 Uhr, in der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, statt. Der Eintritt beträgt im VVK ab 50,30 Euro € zzgl. Gebühr.

17. Dezember: Kindertheater in der Feldmann-Stiftung

Der Weihnachtsmann braucht Hilfe um alle Geschenke bis zum Fest fertig zu bekommen. Da einer seiner Helfer krank geworden ist, schickt er seine Weihnachtsbiene los um Kasper zu holen, denn der kann in Notfällen immer helfen. Da aber nur die Biene weiß, wo der Weihnachtsmann wohnt muss Kasper ihr so schnell er kann hinterher. Wen oder was er alles auf seinem Weg trifft und ob er dem Weihnachtsmann wirklich eine Hilfe ist.? All das erfahren wir im Stück „Hilfe für den Weihnachtsmann ... und für die 6?? Zwerge.“ Die lustige und spannende Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 3 Jahren ist am Sonntag, 17. Dezember, um 11 Uhr, in der Begegnungsstätte Feldmann-Stiftung, Augustastraße 108-114, zu sehen. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter 0208 408023 oder per Mail: feldmannstiftung@muelheim-ruhr.de

19./20./21. Dezember: Helge Schneider in der Stadthalle

Der letzte Torero aus Mülheim – Helge Schneider – will sein ganz privates Weihnachtsfest mit den Menschen aus seiner Heimatstadt feiern. Nach vielen Jahren kehrt er zurück in sein „Wohnzimmer“, er tritt in der Stadthalle auf. Schon jetzt wünscht er vorausschauend „Feliz Navidad“.

Wer mit ihm feiern will, sollte sich folgende Termine vormerken beziehungsweise gleich Karten kaufen: Dienstag, 19. Dezember, Mittwoch, 20. Dezember, sowie Donnerstag, 21. Dezember. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Helge Schneider, der letzte Torero, kommt an drei Abenden in Mülheims Stadthalle. Foto: Helge Schneider



17. Dezember: Weihnachtliches Konzert in Saarn

Der Männergesangverein Saarn 1869 gibt am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr sein 35. Weihnachtskonzert in der St.-Elisabeth-Kirche am Nachbarsweg. Der Eintritt beträgt 17 Euro. Karten für das Weihnachtskonzert können per E-Mail anmbaaken@web.de oder telefonisch unter 0208 48 58 14 bestellt werden. Bei der Bestellung müssen Telefonnummer und Adresse angegeben werden. Im Vorverkauf gibt es die Karten in der Saarner Apotheke, gegenüber dem Pastor-Luhr-Platz und im Café der Begegnungsstätte Kloster Saarn.

14./15. März 2024: Falco-Show in der Stadthalle

Österreichs größte Popikone bewegte Menschen weltweit mit seinen Songs. Das Musical ,,Falco - Das Musical“ erinnert an sein Lebenswerk und bringt Tausende Fans zusammen. Die Show kehrt zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 14. und 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu sehen. Hier die komplette Ankündigung.

Der legendäre Falco wird gespielt von Alexander Kerbst: Das Musical beschreibt sein Leben und ist auch in der Mülheimer Stadthalle zu sehen. Foto: Marcel Klette

9. April 2024: Elvis-Musical in der Stadthalle

„Elvis – Das Musical“ feiert zehnjähriges Bestehen. Die Erfolgsproduktion mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht 2024 auf große Jubiläums-Tournee. „Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten“, schreibt der Veranstalter.

„Elvis – Das Musical“ sei gespickt mit all seinen großen Hits und biete „eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone“. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die spritzige Inszenierung bereits über eine halbe Million Zuschauer, sie kehrt 2024 auf die Bühnen in Deutschland und Österreich zurück und gastiert am 9. April 2024 auch in der Stadthalle in Mülheim. Tickets gibt es im Internet unter www.elvis-musical.co und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Auch das ist ein Erlebnis in Mülheim:

Hinweis in eigener Sache: Möchten Sie mit Ihrer Mülheimer Veranstaltung auch in diesem Freizeitkalender präsent sein? Dann schicken Sie uns zeitig vor der Veranstaltung wesentliche Informationen zu: redaktion.muelheim@waz.de. Dieser Freizeitkalender ist ohne Gewähr, dass für die Veranstaltungen am Ende noch Plätze frei sind oder sie womöglich ausfallen.

