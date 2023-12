Wieder öffnet der Kunstort Artronaut an der Oberhausener Straße 219 in Mülheim Styrum seine Türen für besondere Kunst aus Russland und Ukraine. Der Erlös aus Bilderverkäufen soll dem Aufbau ukrainischer Kultur dienen.

Mülheim Im russischen Angriffskrieg ist viel ukrainische Kultur zerstört worden. Mülheimer Verein und russische Künstler wollen helfen mit Kunstverkauf.

Solidarisch mit der den Opfern des Angriffskriegs gegen die Ukraine zeigen sich russische und ukrainische Künstler, die derzeit in Deutschland leben. Der Mülheimer Verein und Kunstprojekt Artronaut zeigt in einer Ausstellung am Freitag, 15. Dezember, nicht nur Werke dieser Künstler, der Erlös aus dem Verkauf der Kunst soll dabei helfen, die Kriegsschäden an der ukrainischen Kultur zu lindern.

Die Zerstörung von 3793 Bildungseinrichtungen und 329 Kultureinrichtungen in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 hat die Unesco bereits bestätigt – darunter 125 religiöse Einrichtungen, 143 Gebäude von historischem und/oder künstlerischer Bedeutung, 28 Museen, 19 Denkmäler, 13 Bibliotheken und mehr.

„Kunst ist der wesentliche Träger der kulturellen DNA“

„Der wesentliche Träger der kulturellen DNA ist die Kunst. Sie stiftet und speichert die nationale Identität in Literatur, Musik und Bild“, sagt Gunvar Blanck vom Team der Mülheimer Artronauten. „Das Ziel der Ausstellung ist deshalb, die kulturelle DNA der Ukraine zu erhalten und zu fördern“. Besonders lobt Blanck, dass die Kunstschaffenden ihre Werke zum Verkauf anbieten, ohne selbst von den Einnahmen zu profitieren.

Die Weihnachtsfeier mit Kunstausstellung und ukrainischen Speisen startet am Freitag um 18 Uhr auf dem Gelände des Artronaut e.V. an der Oberhausener Straße 219 in Styrum.

Kultur und Veranstaltungen in Mülheim

