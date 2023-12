Versuchter Mord in Mülheim: Opfer sollte überfahren werden

Mülheim Ein Sprung in die Luft rettete einem 31-Jährigen in Mülheim wohl das Leben, er sollte überfahren werden. Wie sich der Tathergang genau abspielte.

Weil er geistesgegenwärtig aufsprang und auf der Motorhaube landete, entging ein 31-Jähriger am Dienstagmittag knapp dem Tod: Auf der Oberhausener Straße in Styrum wollte ein 26-jähriger Duisburger offenbar einen Mann überfahren, verletzte ihn aber nur leicht. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach einer Fahndung vorläufig festnehmen. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Wie die Polizei Mülheim und die Staatsanwaltschaft Duisburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, war ein 31-Jähriger gegen 13.20 Uhr auf dem Gehweg an der Kreuzung Oberhausener Straße/Moltkestraße zu Fuß unterwegs, als ein grüner VW Polo plötzlich unvermittelt aus einer Parklücke schoss. Der Wagen, an dessen Steuer ein 26-jähriger Duisburger saß, drohte, den 31-Jährigen zwischen sich und der Wand einzuklemmen. Nur durch einen Sprung auf die Motorhaube entging das Opfer Schlimmerem. Nach mehrmaligem Versuch, den 31-Jährigen zu überfahren, flüchtete der Tatverdächtige in dem VW in unbekannte Richtung.

Mülheim-Styrum: Tatbeteiligte kannten sich offenbar schon

„Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-jährige Tatverdächtige in seinem geparkten Fahrzeug an der Neustadtstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden“, so die Polizei und Staatsanwaltschaft. Zum möglichen Tatmotiv ist bislang nur bekannt, dass die beiden Beteiligten eine Vorbeziehung haben, die Hintergrund der Tat sein könnte. Weitere Details werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des absichtlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Ermittlungen wurden durch die eingerichtete Mordkommission unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg übernommen, ein Haftbefehl ist beantragt.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden versuchten Totschlägen der vergangenen Tage in Mülheim könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Blaulicht in Mülheim - mehr zum Thema:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim